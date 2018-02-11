Проезд в маршрутках подорожает неоднократно - Демчук

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В некоторых маршрутках Киева с 5 февраля проезд подорожал на одну гривну.

Ранее пригородные частные перевозчики также увеличили цену за проезд, в частности от метро "Петровка" в Вышгород и обратно. Водители объясняют это ростом цен на топливо и увеличение расходов на содержание автопарка.

Между тем некоторые пассажиры возмущаются, мол — чтобы повышать цены на проезд, надо улучшать сервис, и качество самого транспорта.

Насколько объективно возмущаются пассажиры, и действительно ли обоснованно дорожает проезд, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил президент Союза перевозчиков Украины Валентин Демчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

З чим пов'язане підвищення вартості проїзду в маршрутках, на вашу думку? Чи дійсно пальне — головний фактор, або є й інші чинники, в тому числі і просте та зрозуміле бажання додатково заробити?

- Ні, повірте мені, що це не є забаганкою перевізників. Хто має очі, той може піти на АЗС і подивитися, як зросло паливо буквально за останні півроку. Це буквально від 18 гривень до, на сьогоднішній день вже перевалює за 30. Тобто це абсолютно об'єктивний фактор подорожчання проїзду. Водночас зросла вартість запасних частин. Це відбувається тому, що зростає ціна на долар, запчастини всі практично везуть з-за кордону, і закупка відбувається в доларах. Тому з підвищенням вартості долара, так само росте вартість запчастин.

Яким видом палива переважно заправляються перевізники?

— Переважна більшість, це дизпаливо. Я мав на увазі якраз дизпаливо, коли говорив, що півроку тому його вартість складала ще 18 гривень, сьогодні вже за 30.

А коли вирішується питання підвищення вартості проїзду, чи погоджується воно з органами влади?

— Якщо ми будемо говорити про приміські-міжміські перевезення, то на цих видах перевезень погоджувати тариф ні з ким не потрібно. Перевізник сам рахує рентабельність, і з того рахує тариф.

Це тому на деяких маршрутах зростає, а на деяких — ціна залишається такою, як і була? По Киеву ездит маршрутка без тормозов

— Так, правильно. У нас якби хотілося б сказати, що з'явився ринок, тому є і конкуренція, тому деякі перевізники підняли тариф, деякі не підняли, я вважаю, що це нормально. Тобто ринок має сам регулювати якраз вартість цього проїзду. Але якщо взяти міські перевезення, то, скажемо, в деяких обласних центрах влада вважає, що тариф потрібно погоджувати саме з владою, що міськвиконкоми мають його затверджувати. Це, на мою думку, спірне питання, але Україна на сьогоднішній день поділилася: у деяких містах міськвиконкоми дійсно затверджують тарифи, а в деяких — ні.

Як таке підвищення вартості проїзду може позначитись на якості послуги?

— Мені б хотілося б, щоб якість послуг підвищилася і хотілося б, щоб підвищення тарифу відбувалося виключно з цього приводу. Але на сьогоднішній день це абсолютно непов'язані речі. І я назвав основні причини, чому сьогодні дорожчає проїзд: це вартість пально-мастильних матеріалів і запчастин. Я скажу, що в недалекому майбутньому нас знову чекає підвищення, тому що паливо зростає, не зупиняється у вартості. І у нас є ще один чинник, такий як підняття мінімальної зарплати, це збільшення податкової бази для перевізників. Тобто думаю, що через пару місяців тариф буде знову підніматися.

Навіть на тих маршрутах, які вже зараз підняли ціни?

— Абсолютно правильно, будуть зростати і на тих маршрутах теж. Я вам скажу, якщо казати про якість послуг, про нормальний сервіс… Все виходить з економіки, стану економічному, в якому на сьогоднішній день знаходиться наша держава. Якщо взяти Європу, мінімальна вартість проїзду дорівнює приблизно один євро, це більше 30 гривень. І там є сервіс, там є відповідні автобуси, якість послуг і т.д. На сьогоднішній день, на жаль, наші пасажири не зможуть заплатити таку вартість проїзду, тому сервіс у нас такий, як в Європі, на сьогодні не буде. Потрібно піднімати рівень життя для всіх. Коли пасажир зможе заплатити нормальну вартість проїзду, тоді з'являться нормальні автобуси.

Але ж у водіїв в Україні теж не такі зарплати, як у Європі?

— Якщо взяти вартість пального, вона практично однакова, що в Європі, що у нас. Якщо взяти вартість автобусів, вони абсолютно однакові, навіть в Європі на сьогоднішній день вони дещо дешевші. Єдине, що нас відрізняє — це зарплата. І тому більшість нормальних водіїв на сьогоднішній день виїжджають до Європи. І у нас наступна проблема: ми не можемо заплатити водію нормальну зарплату, як перевізники, тому що немає з чого, пасажир не може заплатити нормальну вартість проїзду, тому що так само — немає з чого, і це замкнуте коло. Як виходити з нього на сьогоднішній день, я не знаю. Ситуація з кожним днем стає все гірше і гірше. Є маршрути в багатьох областях, де вже не виїжджають автобуси, тому що не вистачає водіїв, водії повтікали до Європи.

І наші водії працюють в Європі водіями громадського транспорту?

— І в тому числі і громадського транспорту. В більшості вони йдуть на вантажні перевезення, і зарплата, це правда, 1500 євро.

За 1500 євро вони теж там не дотримуються ПДР, розмовляють по телефону за кермом, влаштовують перегони?

— Абсолютно ні. Вони ведуть себе дуже чемно, бо штрафні санкції в Європі так само європейські, як і зарплати. Один раз попадеш і… там, 1000 євро штрафна санкція, як добрий день. Тобто вона дуже часто зустрічається за багато порушень.

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Напомним, ранее специальный корреспондент Голос Столицы Александр Ивасивка сообщил, что треть черного заработка перевозчики отдают чиновникам, а цена проезда в киевских маршрутках завышена в три раза.