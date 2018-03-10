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    рост

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко
    Распродажа земли и неминуемый рост цен на продукты
    12:26 08.12.2017
    1176
    Мировая история не знает ни одного примера, когда бы распродажа земли стала основой экономического роста страны. Но дуракам закон не писан, разве не так говорят в народе?
    Виктор Рыбаченко
    Рост цен и тарифов съест все надбавки украинцев – эксперт
    10:33 24.11.2017
    851Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам социального психолога Виктора Рыбаченко, политики только делают вид, что интересуются проблемами народа, чтобы затем на этих темах спекулировать накануне выборов.
    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    Есть два способа побороть рост цен на продукты
    10:52 17.11.2017
    874
    Кабмин и НБУ были вынуждены признать, что инфляция в стране порождается тем, что украинцы покупают недорогие продукты питания, заявил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
    Рост экономики. Архивное фото
    Кушнирук: в этом году экономика Украины вырастет на 3-3,5%
    18:31 21.06.2016
    291ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Экономист Борис Кушнирук утверждает, что в Украине наметились тенденции для роста экономики, и при благоприятных условиях этот рост может достичь 3,5%.
    Автомобили
    Омельницкий: украинский авторынок "миновал дно" и начал расти
    20:11 04.04.2016
    676Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Гендиректор информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий отметил, украинский авторынок наконец-то "начал выбираться из ямы".
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Рост мировой экономики в 2016 г составит 2,6% - Fitch
    16:00 28.01.2016
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    Скромный рост мировой экономики объясняется меньшим экономическим спадом в Бразилии и стабилизацией в России, и тем что Китай будет продолжать ускоряться, считает международное рейтинговое агентство Fitch.
    Экономика
    При росте экономики 2-3% она будет восстанавливаться 10 лет - экономист
    18:41 12.12.2015
    916Отчет Яценюка и драка депутатов в Раде
    Эксперты прогнозируют рост экономики в Украине в 2016 году на уровне 2-3%. Однако экономист Александр Жолудь уверен, что для достижения уровня развития стран Центрально-восточной Европы рост экономики должен составлять минимум 5% ежегодно.
    Всемирный банк
    Всемирный банк ожидает возобновления роста экономики Украины в 2016 г
    12:39 29.04.2015
    86Украина - шаг до дефолта
    Ожидается, что рост начнется при условии, что ситуация на востоке Украины не будет ухудшаться, в банковском секторе - постепенно стабилизируется, продолжится последовательное внедрение реформ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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