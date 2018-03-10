Кабмин и НБУ были вынуждены признать, что инфляция в стране порождается тем, что украинцы покупают недорогие продукты питания, заявил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Скромный рост мировой экономики объясняется меньшим экономическим спадом в Бразилии и стабилизацией в России, и тем что Китай будет продолжать ускоряться, считает международное рейтинговое агентство Fitch.
Эксперты прогнозируют рост экономики в Украине в 2016 году на уровне 2-3%. Однако экономист Александр Жолудь уверен, что для достижения уровня развития стран Центрально-восточной Европы рост экономики должен составлять минимум 5% ежегодно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".