В светском государстве Украина все президенты к религиозным праздникам охотно демонстрировали свою набожность. О религиозных предпочтениях и традициях украинских гарантов и их отношениях с церковью - в обзоре РИА Новости Украина.
Глава государства Петр Порошенко в 2017 году цитировал Михаила Лермонтова и Александра Пушкина, обещал поотрубывать руки коррупционерам, а также рассмотрел у некоторых народных избранников косоворотки и кокошники.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".