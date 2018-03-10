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    президент

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Липецкая кондитерская фабрика Roshen
    Ничего никому, все себе. "Зрадный" бизнес Порошенко
    14:00 21.02.2018
    2116Прекращение поставок продукции компании Roshen в РФ
    Скандальная Липецкая фабрика Roshen продолжает приносить президенту проблемы. Параллельно с имиджевыми, Порошенко грозят и финансовые удары - время идет, а покупателей на фабрику до сих пор нет.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: Запад поставил крест на Порошенко как новом президенте
    15:34 26.01.2018
    1983
    Если Порошенко все же пойдет на выборы и попытается использовать фальсификации, будет жесткое международное давление на тему непризнания выборов, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Алексей Якубин
    Какие обещания в состоянии выполнить Порошенко — Якубин
    11:34 12.01.2018
    475
    Политолог Алексей Якубин подчеркнул, что с осени украинцев бомбардируют рейтингами политиков, что делается с целью сформировать какое-то определенное мнение в обществе.
    Сэлфи президента с детьми-переселенцами на Рождество. Архивное фото
    Каждому президенту - по церкви. Как гаранты праздники празднуют
    07:15 07.01.2018
    944
    В светском государстве Украина все президенты к религиозным праздникам охотно демонстрировали свою набожность. О религиозных предпочтениях и традициях украинских гарантов и их отношениях с церковью - в обзоре РИА Новости Украина.
    Советник президента США, дочь Дональда Трампа Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп
    Иванка Трамп намерена пойти по стопам отца - СМИ
    22:34 03.01.2018
    147Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По информации СМИ, Иванка и ее муж, советник Трампа Джаред Кушнер, согласились стать частью президентской администрации в надежде, что однажды это поможет Иванке занять пост президента.
    Президент Петр Порошенко
    Я не я и лошадь не моя, а порох есть еще. Как говорит президент
    17:39 26.12.2017
    1978Украина 2018: новые испытания
    Глава государства Петр Порошенко в 2017 году цитировал Михаила Лермонтова и Александра Пушкина, обещал поотрубывать руки коррупционерам, а также рассмотрел у некоторых народных избранников косоворотки и кокошники.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Липецкая кондитерская фабрика Roshen
    Ничего никому, все себе. "Зрадный" бизнес Порошенко
    14:00 21.02.2018
    2116
    Скандальная Липецкая фабрика Roshen продолжает приносить президенту проблемы. Параллельно с имиджевыми, Порошенко грозят и финансовые удары - время идет, а покупателей на фабрику до сих пор нет.
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