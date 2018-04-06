Стало известно, кого избрали президентом украинской Премьер-лиги

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Швейцарец Томас Гримм избран новым президентом украинской Премьер-лиги по футболу, сообщает SportArena.

Голосование состоялось на отчетно-выборном собрании организации в Доме футбола. За 58-летнего функционера отдали голоса 10 клубов УПЛ, еще двое воздержались. Гримм был выдвинут Александрией и оказался единственным кандидатом прошедших выборах.

Томас Гримм заступает на четырехлетний срок и станет третьим в истории руководителем Премьер-лиги после Виталия Данилова и Владимира Генинсона.

Генинсон еще в середине марта дал понять, что не собирается вновь баллотироваться на этот пост.

В 2016 году Гримм занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к чемпионату Европы-2016. Помимо этого, он занимал должность президента "Янг Бойз", а в 2009 году — был избран на пост главы швейцарской футбольной лиги, которую возглавлял на протяжении двух лет.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины рассмотрела предложения по увеличению количества участников чемпионата с 2019 года.