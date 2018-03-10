Днепропетровский "Днепр" обыграл киевский "Арсенал" на старте украинской премьер-лиги. Матч первого тура чемпионата Украины, прошедший в субботу в Днепропетровске, завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Главный тренер киевского "Динамо" Олег Блохин заявил, что не разделяет идею об объединении футбольных клубов Украины и России в единый чемпионат, зато считает необходимым сокращение числа участников украинской премьер-лиге.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".