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    Украинская футбольная Премьер-Лига

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Футбольный мяч. Архивное фото
    Объявлен конкурс на новый логотип УПЛ
    12:36 12.04.2016
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    На сайте Премьер-лиги сообщается, что новый логотип УПЛ сможет придумать любой желающий. Победителя конкурса определят на открытом интернет-голосовании.
    Болельщики Динамо
    Чемпионат Украины по футболу пройдет с участием 12 команд и в два этапа
    15:50 29.02.2016
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    В следующем сезоне на первом этапе команды проведут двухкруговой турнир, а на втором – разобьются на две шестерки, согласно положению в турнирной таблице.
    Новый глава футбольной Премьер-лиги Украины Владимир Генинсон
    Избран новый глава футбольной Премьер-лиги Украины
    15:15 29.02.2016
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    Новым президентом Украинской футбольной премьер-лиги избран Владимир Генинсон, занимавший с марта по декабрь 2015 года должность исполнительного директора Федерации футбола Украины.
    Стартовал чемпионат Украины по футболу сезона 2014/2015 годов
    В Чемпионате Украины по футболу будут принимать участие 12 команд - УПЛ
    14:59 21.01.2016
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    На заседании Рабочей группы по разработке формата соревнований УПЛ сообщили, что большинство клубов ПЛ поддержали схему проведения среди 12 команд двухэтапного чемпионата.
    Игроки ФК Сталь (Днепродзержинск)
    "Сталь" из Днепродзержинска вошла в Премьер-лигу Украины
    15:06 16.07.2015
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    Клуб из Днепродзержинска примет участие в Чемпионате Украины как клуб УПЛ. Более двух третей членов исполкома Федерации футбола Украины проголосовали за включение "Стали" в УПЛ.
    Футбол
    "Днепр" и Ильичевец" стартовали с побед в чемпионате Украины-2013/14
    10:06 14.07.2013
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    Днепропетровский "Днепр" обыграл киевский "Арсенал" на старте украинской премьер-лиги. Матч первого тура чемпионата Украины, прошедший в субботу в Днепропетровске, завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
    Главный тренер Динамо (Киев) Олег Блохин
    Блохин выступил за уменьшение числа команд в премьер-лиге Украины
    10:39 21.04.2013
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    Главный тренер киевского "Динамо" Олег Блохин заявил, что не разделяет идею об объединении футбольных клубов Украины и России в единый чемпионат, зато считает необходимым сокращение числа участников украинской премьер-лиге.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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