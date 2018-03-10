Матч закончился со счетом 2:1 в пользу киевской команды. "Сталь" первой забила гол в игре на 26-й минуте матча. "Динамо" отыгралось лишь после того, как хозяева поля на 72-й минуте остались в меньшинстве.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Днепропетровске, завершилась со счетом 3:3. В составе "горняков" мячи забили Эдуардо, Дентиньо и Максим Малышев. У номинальных хозяев отличились Максим Каленчук, Джордже Лазич и Николай Ищенко.
Нидерландский тренер Эрик ван дер Меер, тренерский штаб и футболисты "Стали" улетели в турецкий Белек для подготовки ко второй части сезона Премьер-лиги "под руководством" бывшего президента клуба Вардана Исраеляна.
Согласно информации, принято решение, что футбольный клуб "Сталь" будет играть в высшей лиге. "Это будет сплав лучших игроков "Стали" с игроками "Металлурга", с которыми мы сможем договориться", - говорится в сообщении.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".