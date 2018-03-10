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    ФК "Сталь" (Днепродзержинск)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Болельщики ФК Сталь
    Ультрас "Стали" собирались сорвать матч против "Шахтера"
    02:28 30.07.2017
    492
    По словам начальника службы безопасности "Стали" (Каменское) Андрея Мороза, на протяжении недели поступала информация о подготовке срыва матча, который состоялся в субботу вечером в Днепре.
    Игроки киевского Динамо. Архивное фото
    Киевское "Динамо" с трудом победило "Сталь" в чемпионате Украины
    22:15 14.08.2016
    93
    Матч закончился со счетом 2:1 в пользу киевской команды. "Сталь" первой забила гол в игре на 26-й минуте матча. "Динамо" отыгралось лишь после того, как хозяева поля на 72-й минуте остались в меньшинстве.
    Шахтер vs Сталь. Все голы матча. Видео
    "Шахтер" vs "Сталь". Все голы матча 
    04:15 11.04.2016
    278
    Футболисты днепродзержинской "Стали" и донецкого "Шахтера" сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Украины. Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Днепропетровске, завершилась со счетом 3:3.
    Болельщик ФК Шахтер. Архивное фото
    "Шахтер" не смог победить "Сталь" в чемпионате Украины
    02:48 11.04.2016
    99
    Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Днепропетровске, завершилась со счетом 3:3. В составе "горняков" мячи забили Эдуардо, Дентиньо и Максим Малышев. У номинальных хозяев отличились Максим Каленчук, Джордже Лазич и Николай Ищенко.
    Игроки ФК Сталь
    ФК "Сталь" официально продолжает процесс ликвидации - руководство
    04:25 27.01.2016
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    Нидерландский тренер Эрик ван дер Меер, тренерский штаб и футболисты "Стали" улетели в турецкий Белек для подготовки ко второй части сезона Премьер-лиги "под руководством" бывшего президента клуба Вардана Исраеляна.
    Игроки ФК Сталь (Днепродзержинск). Архивное фото
    ФК "Сталь" может возглавить специалист из Нидерландов
    04:28 10.01.2016
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    Как сообщают СМИ, после отставки вице-президента клуба Николая Колючего подготовку к весенней части сезона команда с большой долей вероятности начнет с новым главным тренером.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    "Днепр" разгромил "Сталь" в чемпионате Украины по футболу
    17:00 17.10.2015
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    Матч в Днепропетровске завершился со счетом 6:0 в пользу номинальных гостей. Голы забили Руслан Ротань (6-я минута), Матеус (18), "покер" на счету Евгения Селезнева (33, 46, 68, 80 - с пенальти).
    ФК Шахтер
    "Шахтер" обыграл "Сталь" в матче чемпионата Украины
    19:36 19.09.2015
    111
    Матч, прошедший в субботу в Киеве, завершился со счетом 2:0 в пользу "Шахтера". Голы забили Фред и Алекс Тейшейра. "Шахтер" набрал 19 очков и догнал лидера турнира - киевское "Динамо".
    Игроки ФК Сталь (Днепродзержинск)
    "Сталь" из Днепродзержинска вошла в Премьер-лигу Украины
    15:06 16.07.2015
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    Клуб из Днепродзержинска примет участие в Чемпионате Украины как клуб УПЛ. Более двух третей членов исполкома Федерации футбола Украины проголосовали за включение "Стали" в УПЛ.
    ФК Металлург (Донецк) - ФК Динамо (Киев)
    ФК "Металлург" (Донецк) прекращает существование
    20:04 14.06.2015
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    Согласно информации, принято решение, что футбольный клуб "Сталь" будет играть в высшей лиге. "Это будет сплав лучших игроков "Стали" с игроками "Металлурга", с которыми мы сможем договориться", - говорится в сообщении.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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