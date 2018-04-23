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    Форвард "Динамо" признан лучшим футболистом последнего тура УПЛ

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    Эксперты Украинской Премьер-Лиги отдали предпочтение 22-летнему футболисту из Харькова, который значительно опередил полузащитника "Шахтера" Марлоса.
    Артем Беседин
    uk.wikipedia.org

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 28 тура Чемпионата УПЛ.

    По итогам голосования победу одержал нападающий "Динамо" Артем Беседин, который в матче с "Верес" сделал дубль.

    22-летний футболист из Харькова значительно опередил полузащитника "Шахтера" Марлоса.

    Ранее сообщалось, что неизвестные напали и избили водителя автобуса возле торгово-развлекательного центра на улице Стрыйской во Львове, нападение, вероятно, совершили ультрас футбольного клуба "Динамо" (Киев).

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