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    Знаменитый украинский футболист в третий раз стал отцом

    (обновлено: )98
    По информации СМИ, супруга экс-тренера киевского "Динамо" Анна родила сына, которого назвали Александром. По неофициальной информации, Сергей Ребров оформил отношения с Анной накануне рождения их первого ребенка.
    Сергей Ребров
    Associated Press Sergei Chuzavkov)

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье в семье знаменитого украинского футболиста и тренера Сергея Реброва произошло радостное событие, сообщают "Факты".

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    Супруга экс-тренера киевского "Динамо" Анна родила сына. Мальчика назвали Александром.

    Напомним, что у 43-летнего Реброва уже есть два сына — 18-летний Дмитрий (от первого брака) и двухлетний Никита.

    По неофициальной информации, с Анной футболист оформил отношения накануне рождения их первого ребенка. Первая жена Реброва, Людмила, сейчас живет с их сыном Димой в Англии. 

    Ранее сообщалось, что Ребров уволен с поста главного тренера "Аль-Ахли", клуба Саудовской Аравии, который выступает в местной премьер-лиге.

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