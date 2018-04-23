Знаменитый украинский футболист в третий раз стал отцом

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье в семье знаменитого украинского футболиста и тренера Сергея Реброва произошло радостное событие, сообщают "Факты".

Супруга экс-тренера киевского "Динамо" Анна родила сына. Мальчика назвали Александром.

Напомним, что у 43-летнего Реброва уже есть два сына — 18-летний Дмитрий (от первого брака) и двухлетний Никита.

По неофициальной информации, с Анной футболист оформил отношения накануне рождения их первого ребенка. Первая жена Реброва, Людмила, сейчас живет с их сыном Димой в Англии.

Ранее сообщалось, что Ребров уволен с поста главного тренера "Аль-Ахли", клуба Саудовской Аравии, который выступает в местной премьер-лиге.