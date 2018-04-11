Социолог: президентская гонка-2019 превратится в войну компроматов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Рейтинги потенциальных кандидатов на участие в гонке продолжают замерять социологи.

При этом цифры постоянно разные, однако тенденция неизменна: лидерство делят действующий президент Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В спину им дышит лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. В общем, новых лиц даже в первой пятерке кандидатов в президенты нет.

О методах борьбы за электорат в ходе президентской гонки в 2019 году в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал социолог Александр Шульга.

Насколько социологическим рейтингам, которые публикуются в последнее время с завидной регулярностью, вообще стоит доверять? Можем ли мы говорить о том, что плюс-минус мы наблюдаем сейчас картину того, что будет происходить через год на выборах президента?

— Если говорить о тех результатах, которые мы видим от давних социологических игроков, а не каких-то фирм-однодневок, а таких респектабельных компаний, таких у нас 5-7 лидеров, то, конечно же, им можно доверять. Если, например, другая компания по той же методике проведет свой опрос, то те же результаты она получит. То есть, результаты будут действительно надежными.

Однако о том, что уже кто-то из кандидатов или кандидаток может праздновать победу, что кто-то уже проиграл, речи нет. В 2013 году, когда мы двигались к президентским выборам, но потом все изменил Майдан, все-таки была четкая иерархия, она сложилась из 4 кандидатов, и там уже было все понятно до Майдана. Здесь, честно говоря, ничего еще не понятно.

Конечно же, главное из того, что мы видим из последних рейтингов, что за последний год очень сильно потерял действующий президент. Здесь все понятно. На него ложится весь негатив. Даже уже премьер не помогает ему, не является таким предохранителем, как обычно у нас делает премьер.

У нас есть тройка лидеров вроде бы, из тех, кто определился, а там есть большой разрыв между одним из кандидатов и действующим президентом, то я бы из этого трагедии не делал. Потому что, повторюсь, у нас еще целый год до этих самых выборов. Конечно же, очень важны тенденции.

Я бы все-таки делал именно на этом акцент. Не на рейтингах, а на том, сколько людей не определилось, сколько людей не пошли бы на выборы, сколько людей сказали, что вообще не видят нормального кандидата, за которого бы отдали голоса.

Это та критическая масса, которая может решить исход грядущих выборов?

— Именно. Это называется электоральное болото. Оно у нас порядка 60%. То есть, 38% говорят: нет, не определились. Еще 19% говорят, что не видят кандидатов, не пойдут на выборы, 5-7% говорят, что вообще испортят результат, бюллетень. Это огромное количество, это очень много. Обычно оно у нас порядка 40%-45%.

Здесь мы видим 60 и даже более. Это очень много. И это показатель очень печального явления, как абсолютное недоверие к власти. Но если мы говорим о большом спаде доверия к президенту, к действующей власти, то вроде бы мы должны видеть такой конкретно зафиксированный результат у оппозиционных. Но и этого мы не видим.

То есть, да, конечно же, больше чем у президента. Но здесь только ленивый не может не получить больше, чем у президента. Потому что весь негатив ложится на него. Поэтому, если мы посмотрим то, как, например, было ранее, в 2013 году, когда была такая у нас традиционная политика, там все было четко и понятно.

Был Кличко, был Яценюк, был даже Тягныбок, и вот 3-4 место делил Ляшко. Там разрыв был очень серьезный.

Есть ли понимание, что это электоральное болото конкретно хочет? Что должен предложить новый кандидат этому электоральному болоту, чтобы люди, которые на сегодняшний день не доверяют украинским политикам, захотели за него проголосовать?

— Давайте начнем с того, что такой Макрон, конечно же, может появиться. Но это не будет, опять же, консенсус внутренних игроков. Опять же, он не может просто так появиться. Это огромные ресурсы, это огромные деньги, это огромная работа по его раскрутке. Просто так он не появится.

Опять же, это не будет какой-то принц на белом коне, который нас всех спасет. Понятно, это будет какой-то план Б или даже, я бы сказал, план С по спасению положения определенных финансово-промышленных групп. Просто так он не появится.

Конечно же, он может появится, потому что наш электорат очень падок на красивые обертки, красивых людей, хорошо говорящих и т. д. Что он может предложить? Здесь все просто. У нас три главные темы — это экономика, коррупция, борьба с коррупцией, связанная с экономикой, и война. Вот на одной из этих трех тем, естественно, и у него, и у других кандидатов будет строиться вся электоральная кампания и главные месседжи.

Но понятно, что в первую очередь будет вопрос не о его программе, а о его личности. Мол, я кристально чистый, я приду, порядок наведу и т. д. Конечно же, здесь мы больше говорим о самой личности кандидата, а не его программе, к сожалению. Но, тем не менее, это так действует. То есть, действительно есть запрос на новых политиков. Но в тех же рейтингах ни одного нового лица мы не видим.

Почему украинские политики, которые на сегодняшний день фигурируют в этих рейтингах, борются за достаточно узкую прослойку все того же своего электората? Почему никто так и не пытается освоить те самые 40% электората, который не доволен всеми украинскими политиками?

— Нет, будут пытаться и пытаются. И будут осваивать. И будут, как всегда, к сожалению, уже видна эта тенденция, за счет черного пиара, серого пиара, компромата, где-то преследований, где-то сливов информации топить рейтинг своих конкурентов.

То есть, скорее, это будет борьба не за своего, то есть как приумножения своего электората за счет своих программ, своих предложений, каких-то выхода из ситуации экономической, военной, коррупционной. Нет, это, скорее, будет как раз показывание себя как меньшего из зол. То есть, это будет в первую очередь война всех против всех или с какими-то альянсами, чтобы потопить рейтинг конкурента.

Мы увидим ближе к выборам, кто уже точно идет, а у кого денег не хватило. И вот эти несколько игроков как раз будут уничтожать репутацию друг друга и пытаться показать электоральному болоту, мол, смотрите, лучше меня выберите, чем его, а то вот это придет — и будет совсем крах.

То есть, к сожалению, это все-таки будет борьба не программ, а борьба компроматов.

За какие деньги проводятся те рейтинги, которые сейчас публикуются?

— Давайте будем честными, социологический опрос стоит недешево, это очень большая организационная работа, это десятки людей, которые задействованы в опросе. Это несколько тысяч людей, которых нужно опросить по всей Украине, репрезентативно, это и села, и города. Это деньги.

Просто так, понятно, мы с вами не можем собраться, а давай опросим независимо. Так не получится. И давайте тоже будем откровенными, это услуга, и это интеллектуальная собственность заказчика. Он за это заплатил деньги. Что делать с самим опросом, результатами — решает заказчик.

А главная задача социолога — это не манипулировать, не фальсифицировать данные и т. д. Его задача — показать и предоставить заказчику объективные, честные результаты. Что делать с этими данными — это уже дело заказчика. Понравилось — он это показывает, не понравилось — не показывает. Это его интеллектуальный продукт, это его собственность.

Насколько зависит конечный результат от списка кандидатов, которые предлагают социологи? Возможны ли здесь манипуляции?

— Конечно же, можно всегда по-разному поставить вопрос. Но опять же, как мы можем сманипулировать, предложив респонденту определиться, за кого он бы голосовал, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье.

Вот например, по НАТО, можно ставить вопрос таким образом: проголосовали бы вы за вступление в НАТО, если это приведет к обострению ситуации в стране. Есть и такие постановки вопроса. Но опять же и социологи, и журналисты тут же укажут на такой момент. И тут же будут в первую очередь делать акцент на том, что такие результаты не являются вполне корректными и не являются вполне научными.

Читайте также: Блинов: непонятно, кому Порошенко грозит санкциями

Это момент какой-то вкусовщины. Конечно же, в первую очередь и вы, и мы начнем на этом делать акцент и в эфирах, и в своих публикациях. Поэтому никому это не нужно из серьезных компаний. Очень редко мы такое видим.

Напомним, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказал мнение, что на выборах-2019 президентом Украины может стать любой кандидат.