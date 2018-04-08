Как Порошенко с семьей встречал Пасху

Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной и детьми в Пасхальную ночь побывал в нескольких христианских храмах Киева и принял участие в праздничных богослужениях, сообщила пресс-служба главы государства.

"В этом году Пасха — это особенный день. Потому что вместе с ним приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади. Давайте сегодня вместе помолимся за наших защитников и мир для нашей Украины", — написал Порошенко в Facebook.

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Во Владимирском кафедральном соборе президентская чета вместе с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом и верующими прошли Крестным ходом. После этого они приняли участие в Пасхальном богослужении.

Глава государства с семьей также посетил монастырь Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви, где принял участие в торжественной Пасхальной Святой Литургии.

После этого Порошенко присоединился к праздничной литургии прихожан Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, где в Трапезной церкви службу отправил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.