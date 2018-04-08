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    Как Порошенко с семьей встречал Пасху

    (обновлено: )85
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Facebook Петра Порошенко
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Facebook Петра Порошенко
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Facebook Петра Порошенко
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Facebook Петра Порошенко
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Facebook Петра Порошенко
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Facebook Петра Порошенко
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Facebook Петра Порошенко
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Facebook Петра Порошенко
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Facebook Петра Порошенко

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    Как Порошенко с семьей встречал Пасху

    Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной и детьми в Пасхальную ночь побывал в нескольких христианских храмах Киева и принял участие в праздничных богослужениях, сообщила пресс-служба главы государства.

    "В этом году Пасха — это особенный день. Потому что вместе с ним приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади. Давайте сегодня вместе помолимся за наших защитников и мир для нашей Украины", — написал Порошенко в Facebook.  

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    Во Владимирском кафедральном соборе президентская чета вместе с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом и верующими прошли Крестным ходом. После этого они приняли участие в Пасхальном богослужении. 

    Глава государства с семьей также посетил монастырь Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви, где принял участие в торжественной Пасхальной Святой Литургии. 

    После этого Порошенко присоединился к праздничной литургии прихожан Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, где в Трапезной церкви службу отправил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

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