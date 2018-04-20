Трамп получил новый бронированный лимузин, но не показал его

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Компания Cadillac летом покажет новый лимузин для президента США. В настоящее время автомобиль Дональда Трампа испытывает Секретная служба США, сообщает Fox News.

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По словам экс-главы Cadillac Йохана де Найссена, новый лимузин уже передан заказчику. После прохождения всех необходимых испытаний машину официально передадут Дональду Трампу, который будет использовать ее вместо старого Cadillac 2009 года, доставшегося новому главе США от предыдущего президента Барака Обамы.

Ранее Трамп заявил, что он относится к России "жестко, как никто".