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    Корнейчук: Запад поставил крест на Порошенко как новом президенте

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    Если Порошенко все же пойдет на выборы и попытается использовать фальсификации, будет жесткое международное давление на тему непризнания выборов, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Наступивший 2018-й год не станет годом больших потрясений для Евросоюза. Такое мнение на круглом столе в РИА Новости Украина высказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Давление на Украину как элемент внутренней борьбы

    По его словам, в сегодняшнем Евросоюзе есть страны-локомотивы, на которых держится европейский союз, а есть страны-сателлиты, которые вынуждены ориентироваться на эти локомотивы – на Германию и Францию. 

    "Никаких глобальных изменений в политике Евросоюза я не рассматривал бы. Парламентские выборы в Германии уже состоялись, ожидаемо победила Меркель, и несмотря на затянувшиеся с осени коалиционные переговоры, понятно, что Меркель останется канцлером…. Вновь ее партнерами станут социал-демократы. Политика Меркель в любом случае не поменяется. Не поменяется и политика Франции", – прогнозирует эксперт.

    Гораздо интереснее ситуации в близких для Украины странах – Чехии и Венгрии. 

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    "Я думаю, что он выиграет и во втором туре. Соответственно, позиция Чехии не изменится кардинально. Она по-прежнему будет, с одной стороны, ориентироваться на лидеров ЕС, ту же Германию. С другой стороны, ориентироваться на США. И продолжать некие заигрывания с Россией, которые пытается делать Земан", – сообщил аналитик.

    Президентские выборы в Чехии
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    Планируются парламентские выборы в Венгрии – это будет фактором, который не позволит венгерским политикам снизить градус давления на Украину в плане соблюдения языковых прав меньшинств, уверен эксперт. 

    "Мы видим, что было давление и на уровне ПАСЕ, и принято решение Венецианской комиссии, что необходимо вносить в закон (Об образовании – Ред.) правки. Мы видим, что попытка наших политиков заговорить венгерскую дипломатию пока заканчивается ничем. … Соответственно, чем ближе парламентские выборы в Венгрии, тем громче будут обвинения в сторону Украины", – подчеркнул Корнейчук. 

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    "Крест на кандидате-Порошенко"

    В целом в Евросоюзе ничего глобально меняться не будет, считает эксперт. 

    "Глобальный тренд: Европейский союз откровенно устал от Украины. Это высказывается не только на уровне стран, которые условно ориентируются на Россию. … Мы видим, что Украине по-прежнему никто не собирается давать новую макрофинансовую помощь, поскольку европейские политики прекрасно понимают, что эти деньги будут украдены. Мы видим, что Европа в целом, кроме Прибалтики, устала от санкций антироссийских и хочет их как можно скорее отменить", – заявил политолог. 

    Европа также продолжит давление на Украину по антикоррупционной теме, продолжил он: "и здесь совместная позиция и ЕС, и США, которые практически в унисон говорят о том, что украинские политики – коррумированы, не выполняют взятых на себя обязательств по антикоррупционной деятельности".

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Порошенко в зазеркалье, потому и теряет шансы на второй срок

    "По сути, со стороны Европы и США уже поставлен крест на Порошенко как потенциальном кандидате в президенты в 2019 году. Потому что столько заявлений, связанных с коррупцией, готовит общественное мнение в Украине, Европе и США к тому, что никакой поддержки со стороны Запада Порошенко уже получить не сможет. Соответственно, будут рассматриваться некие другие политики, менее запятнанные в коррупции, а если Порошенко все же пойдет на выборы и попытается использовать какие-то механизмы фальсификации, будет жесткое международное давление на тему непризнания результатов подобных выборов", – отметил Корнейчук. 

    У Европы есть свои проблемы, которые она сейчас решает, но общее направление и вектор европейский по отношению к Украине уже сформирован еще в прошлом году – он останется таким же критическим, уверен эксперт.

    "И надежды для простых украинцев, что нас из-за этой власти хотя бы не оставят без безвизового режима. А с нынешней властью рассчитывать на восстановление каких-то дружественных отношений не приходится", – подытожил Дмитрий Корнейчук.

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