Корнейчук: Запад поставил крест на Порошенко как новом президенте

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Наступивший 2018-й год не станет годом больших потрясений для Евросоюза. Такое мнение на круглом столе в РИА Новости Украина высказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Давление на Украину как элемент внутренней борьбы

По его словам, в сегодняшнем Евросоюзе есть страны-локомотивы, на которых держится европейский союз, а есть страны-сателлиты, которые вынуждены ориентироваться на эти локомотивы – на Германию и Францию.

"Никаких глобальных изменений в политике Евросоюза я не рассматривал бы. Парламентские выборы в Германии уже состоялись, ожидаемо победила Меркель, и несмотря на затянувшиеся с осени коалиционные переговоры, понятно, что Меркель останется канцлером…. Вновь ее партнерами станут социал-демократы. Политика Меркель в любом случае не поменяется. Не поменяется и политика Франции", – прогнозирует эксперт.

Гораздо интереснее ситуации в близких для Украины странах – Чехии и Венгрии.

В Чехии, напомнил Корнейчук, состоялся первый тур президентских выборов, прогнозируемо победил Земан.

"Я думаю, что он выиграет и во втором туре. Соответственно, позиция Чехии не изменится кардинально. Она по-прежнему будет, с одной стороны, ориентироваться на лидеров ЕС, ту же Германию. С другой стороны, ориентироваться на США. И продолжать некие заигрывания с Россией, которые пытается делать Земан", – сообщил аналитик.

Планируются парламентские выборы в Венгрии – это будет фактором, который не позволит венгерским политикам снизить градус давления на Украину в плане соблюдения языковых прав меньшинств, уверен эксперт.

"Мы видим, что было давление и на уровне ПАСЕ, и принято решение Венецианской комиссии, что необходимо вносить в закон (Об образовании – Ред.) правки. Мы видим, что попытка наших политиков заговорить венгерскую дипломатию пока заканчивается ничем. … Соответственно, чем ближе парламентские выборы в Венгрии, тем громче будут обвинения в сторону Украины", – подчеркнул Корнейчук.

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"Крест на кандидате-Порошенко"

В целом в Евросоюзе ничего глобально меняться не будет, считает эксперт.

"Глобальный тренд: Европейский союз откровенно устал от Украины. Это высказывается не только на уровне стран, которые условно ориентируются на Россию. … Мы видим, что Украине по-прежнему никто не собирается давать новую макрофинансовую помощь, поскольку европейские политики прекрасно понимают, что эти деньги будут украдены. Мы видим, что Европа в целом, кроме Прибалтики, устала от санкций антироссийских и хочет их как можно скорее отменить", – заявил политолог.

Европа также продолжит давление на Украину по антикоррупционной теме, продолжил он: "и здесь совместная позиция и ЕС, и США, которые практически в унисон говорят о том, что украинские политики – коррумированы, не выполняют взятых на себя обязательств по антикоррупционной деятельности".

"По сути, со стороны Европы и США уже поставлен крест на Порошенко как потенциальном кандидате в президенты в 2019 году. Потому что столько заявлений, связанных с коррупцией, готовит общественное мнение в Украине, Европе и США к тому, что никакой поддержки со стороны Запада Порошенко уже получить не сможет. Соответственно, будут рассматриваться некие другие политики, менее запятнанные в коррупции, а если Порошенко все же пойдет на выборы и попытается использовать какие-то механизмы фальсификации, будет жесткое международное давление на тему непризнания результатов подобных выборов", – отметил Корнейчук.

У Европы есть свои проблемы, которые она сейчас решает, но общее направление и вектор европейский по отношению к Украине уже сформирован еще в прошлом году – он останется таким же критическим, уверен эксперт.

"И надежды для простых украинцев, что нас из-за этой власти хотя бы не оставят без безвизового режима. А с нынешней властью рассчитывать на восстановление каких-то дружественных отношений не приходится", – подытожил Дмитрий Корнейчук.