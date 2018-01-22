Корнейчук: Лавров дал важный сигнал по Украине и Донбассу

РИА Новости Украина

Глава российского МИД Сергей Лавров в Нью-Йорке, в ответ на вопросы журналистов, прокомментировал принятый в Украине "закон о реинтеграции Донбасса". По словам Лаврова, документ юридически перечеркивает Минские соглашения. Но при этом Россия будет делать все для выполнения «Минска».

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук выделяет два аспекта из заявления главы МИД РФ.

"1) Критика закона как бы вскользь, а не отдельным заявлением.

2) Противоречие в словах. Ведь если Россия будет делать все, чтобы выполнять соглашения, значит закон об оккупированных территориях реально не мешает "Минску", — написал политолог на своей странице в Facebook.

Иными словами, добавляет он, "мы по-прежнему наблюдаем "договорняк" между Вашингтоном и Москвой".

"С другой стороны, должна же быть хоть какая-то реакция со стороны России, когда ее официально называют "агрессором"? А тем временем глава Госдепа Тиллерсон на следующей неделе едет в Европу. Где одна из тема обсуждений — ситуация на Донбассе", — напомнил Корнейчук.

Важно отметить, что Тиллерсон будет встречаться с лидерами Франции и Англии, постоянными членами Совбеза ООН, а значит — планируется обговорить принятие решения относительно позитивного голосования за российскую резолюцию по вводу миротворцев, считает аналитик. И Тиллерсон едет лично выступить "тараном" в данном вопросе.

"В общем, "Большая сделка" продолжается, как бы кто этого не хотел…", — подытожил эксперт.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины.

Публикация Дмитрия Корнейчука

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор".

В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.