Корнейчук: власть любые законы использует для личных целей

РИА Новости Украина

Спустя три месяца Верховная Рада таки приняла закон о реинтеграции Донбасса. "За" проголосовали 280 народных депутатов.

Закон официально признает РФ "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса — "оккупированными". Хотя в документ не были включены правки о необходимости разрыва дипотношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.

При этом, по словам секретаря парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Ивана Винника, с текста закона исчезло упоминание о минских соглашениях.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, на Банковой продолжают придумывать для своего электората пояснение великой важности принятого закона по Донбассу.

"По словам Ирины Луценко, этот закон:

1) Позволит судить российский военных в Гаагском трибунале

2) Показывает, что именно Россия несет ответственность за все разрушения на Донбассе

А теперь переводим с языка Луценко на нормальный язык

1) Позволит в Гаагском суде не проводить судебные процесс против нашей армии, принимавшей участие в АТО, не имея на то полномочий

2) Позволит украинской власти законным путем не реагировать на судебные иски жителей Донбасса по поводу компенсации за их уничтоженное имущества, а также не платить "Газпрому" за поставляемый с 2014 года газ на Донбасс", — пишет он у себя в Facebook.

Читайте также: Реинтеграция Донбасса. О разнице между законом и спамом

При этом власть любые ура-патриотические законы использует только для своих целей, отмечает эксперт.

"Я тут нисколько не оправдываю Россию, которую, как нас и США, считаю виновной в войне на Донбассе. Просто хочу показать, как наша власть любые ура-патриотические законы использует только для своих целей…", — резюмирует Корнейчук.