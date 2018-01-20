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    Корнейчук: власть любые законы использует для личных целей

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (363)

    (обновлено: )25230
    На Банковой продолжают придумывать для своего электората пояснение великой важности принятого закона по Донбассу, пишет политический аналитик Дмитрий Корнейчук. По его мнению, власть любые ура-патриотические законы использует только для своих целей.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Спустя три месяца Верховная Рада таки приняла закон о реинтеграции Донбасса. "За" проголосовали 280 народных депутатов. 

    Закон официально признает РФ "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса — "оккупированными". Хотя в документ не были включены правки о необходимости разрыва дипотношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.

    При этом, по словам секретаря парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Ивана Винника, с текста закона исчезло упоминание о минских соглашениях.  

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    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, на Банковой продолжают придумывать для своего электората пояснение великой важности принятого закона по Донбассу. 

    "По словам Ирины Луценко, этот закон:

    1) Позволит судить российский военных в Гаагском трибунале

    2) Показывает, что именно Россия несет ответственность за все разрушения на Донбассе

    А теперь переводим с языка Луценко на нормальный язык

    1) Позволит в Гаагском суде не проводить судебные процесс против нашей армии, принимавшей участие в АТО, не имея на то полномочий

    2) Позволит украинской власти законным путем не реагировать на судебные иски жителей Донбасса по поводу компенсации за их уничтоженное имущества, а также не платить "Газпрому" за поставляемый с 2014 года газ на Донбасс", — пишет он у себя в Facebook.

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    При этом власть любые ура-патриотические законы использует только для своих целей, отмечает эксперт. 

    "Я тут нисколько не оправдываю Россию, которую, как нас и США, считаю виновной в войне на Донбассе. Просто хочу показать, как наша власть любые ура-патриотические законы использует только для своих целей…", — резюмирует Корнейчук.

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука о законе о реинтеграции Донбасса
     

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