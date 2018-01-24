Бортник: у Запада остается элемент управления Украиной

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Запад продолжает требовать от Украины создания в стране антикоррупционного суда. Причем выступают "западные партнеры" единым фронтом: Европейский Союз, США, ЕБРР, Мировой банк, Международный валютный фонд в один голос давят на украинские власти, вынуждая принять закон об антикорсуде.

Но первые лица государства во главе с президентом Порошенко не торопятся с документом. Попытка подменить суть требований Запада провалилась, а принятие Радой законопроекта в нужном МВФ и ЕС виде фактически подвесит на крючок политические и бизнес-элиты страны.

Стратегия – тянуть время

Впрочем, президент понимает, что без помощи Запада Украину ожидают экономические, а потом социальные и экономические кризисы, считает политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Поэтому Порошенко уже фактически смирился с необходимостью принятия закона, но выбрал тактику затягивания времени.

На предыдущей сессии парламента документ не рассмотрели, следующее заседание – в феврале.

"Удалось выиграть месяц, очень важный месяц, поскольку если этот закон, даже тот, который хотят западные партнеры, принимать и принять финально где-то в мае, соответственно, антикоррупционный суд в лучшем случае заработает под конец года, а первые его решения будут уже после президентских и парламенстких выборов. И они не повлияют на избирательную кампанию", – сообщил Бортник.

Попытка выиграть время, затянуть рассматривание этого вопроса – это сегодня ключевая стратегия власти и здесь они достигли значительной тактической победы, считает эксперт. В целом же антикоррупционный суд не станет ледоколом, разрушающим электоральные стратегии власти на парламенстких и президентских выборах.

Битва не в интересах украинцев

Бортник объяснил, почему для Запада так важно создание антикоррупционного суда в Украине. По сути, чтобы взять под контроль власти и бизнес страны: ведь правовые решения – такие как приговоры, конфискации могут произойти только в суде. А пока его нет, даже инициативы НАБУ и САП блокируются.

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"Создание антикоррупционного суда станет ключевым элементом внешнего управления, самым главным. Вот почему Запад так настойчиво требует. Почему раньше так настойчиво не требовали? Раньше Запад надеялся, что в этом не будет необходимости. А теперь они разочаровались, не верят обещаниям украинских политических элит и перешли уже к прямому контролю", – рассказал политолог.

В то же время, по словам эксперта, ни один из итогов борьбы между Западом и существующей коррупцией не будет позитивным для украинцев.

"Даже сложно выбирать. Потому что, с одной стороны, это прямой инструмент внешнего управления. А если ничего не будет меняться, нынешняя коррупционная система останется такой же, какая она есть. Коррупционной, олигархической и так далее", – подчеркнул Бортник, добавив, что эта борьба – не в интересах украинцев.

В целом политолог прогнозирует, что Запад не отстанет и продавит свои интересы.

"Власти сегодня важно выиграть время. Порошенко не хочет, чтобы деятельность антикоррупционного суда повлияла на выборы 2019 года. Поэтому пытается выиграть время, чтобы суд вынес решения после парламенсткой и президентской кампании", – подытожил Руслан Бортник.