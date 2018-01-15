Корнейчук о "письмах" Порошенко: "вброс" координировался Банковой

РИА Новости Украина

Грузинский телеканал "Рустави-2"опубликовал копии обращений в Федеральную службу безопасности РФ от 2007 года, в которых якобы президент Петр Порошенко, занимавший на тот момент пост депутата Рады, обещает не заниматься антироссийской деятельностью.

В свою очередь пресс-служба Администрации президента Украины сообщила, что обнародованные "Рустави-2" обращения в ФСБ РФ являются подделкой.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук у себя в Facebook озвучил свою версию "вброса" писем Порошенко к ФСБ.

"Итак, плодотворная совместная деятельность Порошенко и Саакашвили продолжается. В этот раз — в рамках "вброса" неких документов в виде расписок Порошенко перед ФСБ. В чем суть роли Саакашвили и зачем это нужно Порошенко? В канун президентских выборов Порошенко очень боится, что Кремль может опубликовать некие документы, которые смогут его дискредитировать. А такие документы несомненно есть, иначе Путин не согласился на кандидатуру Порошенко в 2014-м. Поэтому Банковая решила сыграть на опережение. И опубликовать через грузинский канал подконтрольного Саакашвили фейковые документы, которые ЗАРАНЕЕ превратили в абсурд любой дальнейший "слив" в СМИ документов с подписью Порошенко", — пишет Корнейчук.

По его мнению, "вброс" документов на грузинский канал координировался Банковой и на это показывают два момента.

Первый — в считанные часы Банковая доказала, что письма фальшивые, поскольку в одном из них Порошенко говорит о визитах к родственникам жены сына в Санкт-Петербург. А в 2007 году сын президента еще не был женат, отмечает Корнейчук.

"Второе — и Саакашвили и ФСБ прекрасно знают всю биографию семьи Порошенко. Поэтому, если бы кто-то хотел и запустить такие фальшивки, то никогда не допустил бы подобных ошибок. Мало того, ФСБ никогда не использовали бы грузинскую прессу (а особенно — связанную с Саакашвили) для подобной спецоперации", — считает политический аналитик.

Корнейчук подчеркивает, что публикацией "писем" Банковая добилась того, что "общественное мнение подготовлено к тому, что любые негативные документы, которые появятся в прессе с подписью Порошенко, — это обязательно будет фальшивка Кремля".

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"В очередной раз создается имитация личного конфликта между Порошенко и его "ручным" проектом "Саакашвили". Ведь уже слишком много у людей подозрений, что никакой Саакашвили не оппозиционер. А так показывается: да он же через свой канал разоблачил лояльность Порошенко к Кремлю. Какие же между ними могут быть "договорняки"?", — добавляет эксперт.

Cтраница Дмитрия Корнейчука в Facebook Скриншот со страницы Дмитрия Корнейчука в Facebook

"В целом, ничего гениального в этой политтехнологии Банковой с "грузинскими документами" нет. Но для электората Порошенко "прокатит"…", — резюмирует Корнейчук.