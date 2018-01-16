Выборы в Чехии: открыто поле для масштабных маневров

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Чехии Милош Земан на выборах получил поддержки больше других кандидатов — за него проголосовало почти 40% избирателей. Однако этого оказалось недостаточно для переизбрания, поэтому через две недели состоится второй тур выборов. Приблизительно такой результат и прогнозировали социологи. Тем не менее, ближайший соперник действующего президента, бывший глава Академии наук Иржи Драгош также имеет шансы на победу.

Какие настроения царят в политикуме Чехии накануне очередного голосования, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала журналист радио "Свобода" в Праге Оксана Пеленская.

(текст публикуется а языке оригинала)

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш почав давати поради та критикувати Земана. Чи означає це, що чинний президент може програти другий тур?

— В усякому разі, немає чіткої, абсолютно чіткої відповіді на це запитання, тому і пан Бабіш почав маневрувати. Якщо б була чітка позиція чи чіткі висновки першого кола виборів, то, звичайно, з таким би ми не зустрічались. Але оскільки всього лиш 12% в першому колі розділяють нині чинного президента Земана з його найсильнішим суперником Драгошем, то, звичайно, це не є така велика різниця, яка б дозволила відкинути абсолютну можливість того, що Драгош може виграти вибори. І тут почались ці маневри. До речі, це стосується не лише прем'єра країни Бабіша, але і інших людей, політиків, чинних, важливих політиці осіб, які починають висловлювати свої думки і прихилятись часто на бік саме Драгоша.

Що стосується уряду Бабіша, чи не виглядає його позиція в останні дні так, що він готовий зробити певний реверанс у правий ідеологічний бік, і незалежно від того, стане президентом Земан чи ні, їх дружба завершується?

— Мабуть, Ви маєте рацію, але тут ще є один дуже важливий нюанс. Андрея Бабіша чекає дуже важливий день. Це буде в середу, коли йому мають висловити довіру, видати чи не видати його для того, щоб почати розслідування афери, про яку Ви, мабуть, чули… І тут він, можливо, вже схиляється перед тими людьми, які можуть стати при владі, щоб якось виграти або полегшити свою долю в майбутньому. Так що практично між двох вогнів в цій ситуації опинився Адрей Бабіш.

Наскільки відповідають дійсності повідомлення, що за Земана голосували, в основному, люди з глибинки, села, невеликі міста, люди старшого віку, низької кваліфікації?

— Такою є дійсність, справді. І на минулих виборах переважно міста великі, такі, як мільйонник-місто Прага, півмільйонник-місто Брно, там, переважно, віддають голоси громадяни Драгошу. Люди з більш низькою освітою чи старшого віку, які звикли до тих порядків, які були, їм ближча ідеологія і ораторське мистецтво, і спосіб подачі своїх думок так, як це висловлює, і так, як це робить Земан.

Драгош вдруге сказав, що в підтримці Земана зацікавлені в РФ. Наскільки ця тема може допомогти Драгошу та завадити Земану?

— Відкрито у своїх виборчих кампаніях про це майже ніхто не говорив, але якщо подивитись по суті справи, то друге коло виборів у Чеській Республіці — це буде вибір між Заходом і Сходом, між проросійською політикою президента Земана і поглядом в західному напрямку, прозахідним політиком Драгошем.

Чи вирішать президентські вибори долю уряду?

— Це буде вирішуватись тільки тоді, коли парламент Чеської Республіки вирішить долю Бабіша. Тоді ми можемо говорити, якою буде доля уряду.

Напомним, в октябре в Чехии состоялись выборы в парламент. Тогда журналист "Радио Свобода" в Праге Оксана Пеленская сообщала, что результаты волеизъявления чехов стали неожиданностью не только для политических сил, участвующих в парламентских выборах, но даже для политологов. Однако, по ее мнению, Украине не стоит бояться победы популистов.