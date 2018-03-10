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    Александр Шульга

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Акция протеста на ул. Ревуцкого в Дарницком районе Киева
    Напряжение в украинском обществе выльется максимум в петиции - социолог
    04:59 19.08.2017
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    Социолог Александр Шульга в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что, несмотря на всеобщее напряжение в обществе, к незаконным акциям протеста готовы всего несколько процентов.
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Сегодня мощного протестного потенциала у населения не наблюдается - Шульга
    17:38 17.02.2017
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    Эксперт по вопросам безопасности Александр Шульга в эфире ГС заявил, что власть боится эскалации ситуации участниками блокады Донбасса, а эксперт Сергей Шабовта считает, что нужно настороженно относиться к участию в массовых мероприятиях.
    Охотник перезаряжает ружье.
    Социолог: в Украине 2 миллиона человек легально владеет оружием
    14:46 19.02.2016
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    По словам кандидата социологических наук Александра Шульги, в опросах когда спрашивают поддерживает ли население свободное хождение оружия, это некорректно поставленный вопрос.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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