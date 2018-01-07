Каждому президенту - по церкви. Как гаранты праздники празднуют

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Порошенко

При нынешнем главе государства Петре Порошенко в Украине официальными праздничными и выходными днями стали сразу два Рождества. 25 декабря вместе со всей Европой украинцы уже отметили Рождество по григорианскому календарю, а по юлианскому будут праздновать 7 января вместе со своем православным миром. Поздравляя украинцев на католическое Рождество, Порошенко заявил, что теперь этот праздник будет отмечать дважды в году. О том, сколько раз Порошенко намерен праздновать Пасху, гарант, конечно, не уточнял.

Впрочем, Порошенко на посту главы государства Рождество христиан восточного обряда отмечает вне дома. В 2015 году он с семьей посетил рождественское богослужение в Кресто-Воздвиженском монастыре в селе Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области. Службу тогда отправили митрополит Ивано-Франковский и Галицкий Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Иоасаф и настоятель монастыря отец Паисий. А вот в 2016 году Порошенко вместе с супругой посетили на Рождество Львов, где с детьми посмотрели на центральную городскую шопку на площади Рынок и заколядовали вместе с местным вертепом.

Наряду с этим обычно на Пасху глава государства посещает несколько христианских храмов Киева. В 2017 году президентская чета посещала Владимирский кафедральный собор, где вместе с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом и верующими прошли Крестным ходом вокруг храма. После Порошенко с супругой побывали в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, где присоединились к праздничному богослужению. В Трапезной церкви праздничную службу отправил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. Далее президентская чета приняла участие в Святой Мессе Пасхальной Вигилии в Римско-католическом костеле Святого Александра и Торжественной Пасхальной Святой Литургии в Монастыре Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви.

Схожая программа была и в 2016 году, но тогда президентская чета посетила также праздничную службу в Церкви Святого Николая Чудотворца, которая находится на Аскольдовой могиле.

Вместе с тем напомним, что на территории землевладения Порошенко в VIP-поселке Козин под Киевом есть своя церковь. В 2016 году в сети появились фотографии фрески, которая якобы изображена на одной из стен в этой церкви. На фреске, как писали журналисты, запечатлена президентская семья и фигура Божьей матери.

Янукович

Виктор Янукович был всем известен своей специфической набожностью. Как и большинство членов Партии регионов, был прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата и даже ездил на Афон, также строил и храмы, например, в родном Енакиево — Храм Георгия Победоносца. Обычно на церковные праздники — Рождество и Пасху — Янукович посещал Киево-Печерскую Лавру. К слову, в 2014 году Янукович был на Рождественской литургии в Соборе Успения Пресвятой Богородицы, где правил службу управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Телеобращения Януковича по случаю Нового года и Рождества также не единожды снимались на территории Лавры и в ее главном храме.

А вот в 2013 году на Рождество Янукович принимал участие в Рождественском богослужении в Свято-Успенском Святогорском Зимненском женском монастыре на Волыни. На Пасху, кроме Лавры, Янукович также посещал во время президентства Крым — Херсонес и Севастополь.

Ющенко

Виктор Ющенко, который также известен продвижением идеи единой поместной церкви, в годы своего президентства симпатизировал УПЦ Киевского патриархата. Ющенко с супругой и сыном также фигурировал на иконах, например, у художника Николая Гаврылива. Также он построил на своей малой родине в Хоружевке храм Святого Андрея Первозванного и Святой великомученицы Екатерины, который передали УПЦ КП.

На Рождество Ющенко посещал свою резиденцию в Гуте Богородчанского района на Прикарпатье. В 2006 году Ющенко отмечал Рождество вместе с Михаилом Саакашвили, который на тот момент был президентом Грузии (Ющенко крестный отец младшего сына Саакашвили). Также Ющенко посещал Верховинскую церковь Успения пресвятой (УПЦ КП). А вот на Пасху президент совершал турне по храмам четырех конфессий. В 2008, к примеру, он посещал и Владимирский кафедральный собор (УПЦ КП), где с Филаретом прошел с крестным ходом вокруг собора, а затем принял участие в литургии. Потом посетил собор святого Василия Великого Украинской греко-католической Церкви, где принял участие в литургии, которую совершил куриальный епископ Дионисий Ляхович. После этого отправился в собор святого апостола Андрея Первозванного (УАПЦ), где также принял участие в богослужении. Завершилось посещение церквей в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, где возглавил богослужение на тот момент митрополит Киевский и всей Украины Владимир.

Кучма

Не был в стороне от церкви и Леонид Кучма. В свой первый срок на посту президента Кучма открыто симпатизировал УПЦ МП, но во время религиозных праздников принимал участие в богослужениях четырех церквей, демонстрируя тем самым толерантность. Впрочем, эту традицию у него позже позаимствовал Ющенко. На Рождество Кучма, как позднее и Янукович, присутствовал также на богослужении во Владимирском соборе Севастополя в Крыму.

Позднее Кучма начал сближаться и с УПЦ КП, поддержав инициативу Филарета и подписав указ о возрождении Михайловского собора в столице. Под патронатом Кучмы восстановили Форосскую церковь в Крыму (УПЦ МП). Кучма также был награжден орденом преподобного Ильи Муромца 1-й степени УПЦ МП, но наград от УПЦ КП у него нет.

Вместе с тем именно при Кучме в Украину состоялся визит Папы Римского Иоанна Павла II. В целом в годы своего президентства Кучма был лоялен в области религии ко всем понемногу.

Кравчук

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук стоял у истоков УПЦ КП. Как известно, он решил добиваться создания независимой поместной УПЦ, которая бы находилась вне юрисдикции Москвы путем поддержки автокефального статуса для канонической УПЦ.

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В этом ключе митрополит Филарет, который прежде выступал против полной автокефалии Украинской Церкви, к осени 1991 года стал активным ее сторонником. Собственно, в годы президентства Кравчука в Украине произошел полноценный церковный раскол, когда в стране оказалось две православных церкви — филаретовская УПЦ КП и УПЦ МП, оставшаяся в лоне РПЦ. Администрация Кравчука оказывала Филарету поддержку, и при поддержке первого президента Филарет сохранил за собой контроль за денежными средствами УПЦ.

По данным материалов открытых источников интернет