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    Фотоленты

    Католическое Рождество в Киеве: таинство рождения Бога

    (обновлено: )8401
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое рождество
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Католическое рождество

    Украинцы впервые официально отмечают католическое Рождество: с этого года 25 декабря объявлено выходным днем.

    Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством
    Петр Порошенко в youtube
    Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством

    Ранее украинцы на государственном уровне праздновали Рождество только 7 января, этот день и был выходным. Однако начиная с 2017 года, праздновать будут дважды.

    Римско-католическая церковь отмечает один из главных христианских праздников — Рождество Христово — 25 декабря. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь и старообрядцы празднуют Рождество 7 января.

    Верховная Рада в ноябре приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества, позже его подписал президент. По данным инициаторов закона, католическое Рождество в Украине отмечают около 30% украинских христиан из католических и протестантских общин.

    При этом авторы закона заверяют, что он не меняет статус 7 января как праздника Рождества Христова, документ всего лишь устанавливает норму, согласно которой и 25 декабря, и 7 января украинские христиане смогут праздновать Рождество.

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    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что решение Верховной Рады о выходном 25 декабря в связи с празднованием католиками Рождества усилит европейскую интеграцию страны.

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