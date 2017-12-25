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    Общество

    Украина впервые официально празднует католическое Рождество

    (обновлено: )26
    Начиная с 2017 года, украинцы официально будут праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января. Ранее на государственном уровне оно отмечалось лишь 7 января.
    Рождественский вертеп
    УНИАН

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Украинцы впервые официально отмечают католическое Рождество: с этого года 25 декабря объявлено выходным днем.

    Ранее украинцы на государственном уровне праздновали Рождество только 7 января, этот день и был выходным. Однако начиная с 2017 года, праздновать будут дважды.

    Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством
    Петр Порошенко в youtube
    Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством

    Римско-католическая церковь отмечает один из главных христианских праздников — Рождество Христово — 25 декабря. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь и старообрядцы празднуют Рождество 7 января.

    Верховная Рада в ноябре приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества, позже его подписал президент. По данным инициаторов закона, католическое Рождество в Украине отмечают около 30% украинских христиан из католических и протестантских общин.

    При этом авторы закона заверяют, что он не меняет статус 7 января как праздника Рождества Христова, документ всего лишь устанавливает норму, согласно которой и 25 декабря, и 7 января украинские христиане смогут праздновать Рождество.

    Читайте также: Католическое Рождество. Справка

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что решение Верховной Рады о выходном 25 декабря в связи с празднованием католиками Рождества усилит европейскую интеграцию страны.

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