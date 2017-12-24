В штабе АТО заявили о подготовке провокаций в Донбассе на Рождество

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Силовики со ссылкой на данные разведки заявляют, что ополченцы в понедельник намерены провести испытание взрывчатых веществ на территории Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности в Донбассе.

По данным силовиков, ополченцы готовят провокации с последующим обвинением военных в разведывательных действиях на неподконтрольных территориях.

"По данным разведки штаба АТО, завтра, 25 декабря, в день празднования католического Рождества планируется испытание взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности. Примерно с 09.00 до 15.00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook.

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Силовики заявляют, что из-за взрыва могут пострадать работники предприятия.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в минувшую среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.