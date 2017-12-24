наверх
24.12.201721:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В штабе АТО заявили о подготовке провокаций в Донбассе на Рождество

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (386)

    (обновлено: )7902
    По данным штаба АТО, ополченцы готовят провокации с последующим обвинением военных в разведывательных действиях на неподконтрольных территориях.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Силовики со ссылкой на данные разведки заявляют, что ополченцы в понедельник намерены провести испытание взрывчатых веществ на территории Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности в Донбассе.

    По данным силовиков, ополченцы готовят провокации с последующим обвинением военных в разведывательных действиях на неподконтрольных территориях.

    "По данным разведки штаба АТО, завтра, 25 декабря, в день празднования католического Рождества планируется испытание взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности. Примерно с 09.00 до 15.00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook.

    Скриншот сообщения

    Силовики заявляют, что из-за взрыва могут пострадать работники предприятия.

    Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в минувшую среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана