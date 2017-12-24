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    ВСУ сообщили о двух нарушениях перемирия в Донбассе в воскресенье

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (385)

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    По данным силовиков, оба нарушения зафиксированы на донецком направлении, по позициям военных вблизи Авдеевки ополченцы вели обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
    АТО. КПВВ Станица Луганская
    Facebook Генеральный штаб ВСУ

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В штабе АТО заявляют о двух нарушениях установленного с 23 декабря режима тишины в Донбассе, военные придерживаются договоренностей.

    Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в минувшую среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

    "В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два провокационных обстрела позиций сил АТО… Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

    Скриншот сообщения

    По данным силовиков, оба нарушения зафиксированы на донецком направлении, по позициям военных вблизи Авдеевки ополченцы вели обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по позициям в районе Верхнеторецкого работали снайперы.

    В то же время в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявили, что ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня за первые сутки согласованного перемирия в Донбассе.

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