ВСУ сообщили о двух нарушениях перемирия в Донбассе в воскресенье

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В штабе АТО заявляют о двух нарушениях установленного с 23 декабря режима тишины в Донбассе, военные придерживаются договоренностей.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в минувшую среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два провокационных обстрела позиций сил АТО… Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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По данным силовиков, оба нарушения зафиксированы на донецком направлении, по позициям военных вблизи Авдеевки ополченцы вели обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по позициям в районе Верхнеторецкого работали снайперы.

В то же время в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявили, что ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня за первые сутки согласованного перемирия в Донбассе.