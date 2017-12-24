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    Перемирие в Донбассе: в штабе заявили о гибели военного

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (382)

    (обновлено: )5910
    По данным штаба АТО, на протяжении прошедших суток зафиксировано три факта нарушения перемирия: "К сожалению, в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий".
    Украинский военный
    Национальная гвардия Украины/Facebook

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Военные заявили о трех нарушениях режима тишины в Донбассе за минувшие сутки со стороны ополченцев и гибели одного военнослужащего.

    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: жизнь от перемирия до перемирия

    В сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков, размещенном в Facebook, сообщается о срыве договоренностей со стороны ополченцев прекращения огня на время новогодних и рождественских праздников, "которое должно было начаться 23 декабря в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей вдоль линии разграничения сторон".

    "На протяжении прошедших суток зафиксировано три факта нарушения перемирия… К сожалению, в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий", — указывают украинские силовики.

    Указывается, что в субботу днем обстрелам подверглись подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского.

    Ранее сообщалось, что украинские военные соблюдают объявленное в Донбассе перемирие.

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