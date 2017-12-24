Перемирие в Донбассе: в штабе заявили о гибели военного

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Военные заявили о трех нарушениях режима тишины в Донбассе за минувшие сутки со стороны ополченцев и гибели одного военнослужащего.

В сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков, размещенном в Facebook, сообщается о срыве договоренностей со стороны ополченцев прекращения огня на время новогодних и рождественских праздников, "которое должно было начаться 23 декабря в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей вдоль линии разграничения сторон".

"На протяжении прошедших суток зафиксировано три факта нарушения перемирия… К сожалению, в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий", — указывают украинские силовики.

Указывается, что в субботу днем обстрелам подверглись подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского.

Ранее сообщалось, что украинские военные соблюдают объявленное в Донбассе перемирие.