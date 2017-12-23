Нардеп предложил перенести в Вену переговорную площадку по Донбассу

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной рады Украины и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута предложил перенести переговорную площадку по урегулированию конфликта Донбассе из Минска в Вену.

"От Минска все устали. Уже ни у кого нет надежды, что там будет решен вопрос", — цитирует Таруту агентство УНИАН.

Он пояснил, что предлагает Вену, потому что Австрия является "нейтральной страной" и там находится штаб-квартира ОБСЕ.

"Беларуссия не является нейтральной страной сейчас, а нам нужна нейтральная страна", — сказал Тарута.

Столица Белоруссии является сейчас постоянной площадкой для встреч по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Ряд депутатов Рады не раз предлагали перенести переговорную площадку из Минска, так как по их мнению, Белоруссия не может быть независимым арбитром в отношениях между Украиной и Россией.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.