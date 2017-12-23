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    Нардеп предложил перенести в Вену переговорную площадку по Донбассу

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (378)

    (обновлено: )26818
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута считает, что от столицы Белоруссии как от переговорной площадки, уже все устали.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной рады Украины и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута предложил перенести переговорную площадку по урегулированию конфликта Донбассе из Минска в Вену.

    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: жизнь от перемирия до перемирия

    "От Минска все устали. Уже ни у кого нет надежды, что там будет решен вопрос", — цитирует Таруту агентство УНИАН.

    Он пояснил, что предлагает Вену, потому что Австрия является "нейтральной страной" и там находится штаб-квартира ОБСЕ.

    "Беларуссия не является нейтральной страной сейчас, а нам нужна нейтральная страна", — сказал Тарута.

    Столица Белоруссии является сейчас постоянной площадкой для встреч по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Ряд депутатов Рады не раз предлагали перенести переговорную площадку из Минска, так как по их мнению, Белоруссия не может быть независимым арбитром в отношениях между Украиной и Россией.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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