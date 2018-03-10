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    Сергей Тарута

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 175
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    Сергей Тарута. Архивное фото
    Супрун уйдет, а в Минздрав придет политик - Тарута
    18:25 27.02.2018
    5548Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    По данным нардепа Сергея Таруты, в Верховной Раде имеются договоренности и том, чтобы поменять руководство Министерства здравоохранения. По его словам, руководить Минздравом будет один из депутатов парламента.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Офис и дом Таруты в Киеве забросали "коктейлями Молотова"
    14:37 15.02.2018
    607
    Сергей Тарута считает инцидент "актом грубого давления со стороны тех, кого пугает его политическая деятельность, направленная на слом коррумпированной системы".
    Сергей Тарута. Архивное фото
    В России задержали бизнес-партнера Таруты
    18:51 07.02.2018
    723
    По словам Сергея Таруты, задержанный Олег Мкртчан - не только акционер, но и гендиректор Индустриального союза Донбасса, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность корпорации.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Деоккупация Донбасса. Закон не о мире, а о полномочиях Порошенко - Тарута
    15:51 16.01.2018
    2552Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению народного депутата Сергея Таруты, в законе о деоккупации Донбасса нет ни одного положения, которое действительно привело бы к возвращению Донбасса в состав Украины.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Итоги года в зеркале рейтинга топ-100 влиятельных украинцев
    11:40 30.12.2017
    1220Украина 2018: новые испытания
    Журнал "Корреспондент" составил рейтинг наиболее влиятельных украинцев за 2017 год. Через призму данного рейтинга можно подвести определенные итоги уходящего года, равно как и очертить определенные тенденции последних лет.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Нардеп предложил перенести в Вену переговорную площадку по Донбассу
    14:42 23.12.2017
    324Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута считает, что от столицы Белоруссии как от переговорной площадки, уже все устали.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Торги за госбюджет-2018. Уже вовсю "трут", договариваются - Тарута
    13:50 14.11.2017
    297Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    По словам народного депутата Сергея Таруты, вместе с началом рассмотрения государственного бюджета на 2018-й год стартовал и процесс торгов за различные преференции для нардепов.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Нардеп: медреформа - это геноцид народа
    17:35 19.10.2017
    2465Медреформа или медицинский геноцид?
    По мнению народного депутата Сергея Таруты, украинской медицине необходимо "полное изменение философии", а не точечные изменения, которые только ухудшат ситуацию.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Третий Майдан. Ненависть к власти закончится разрушениями - Тарута
    15:54 19.10.2017
    4001Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Народный депутат Сергей Тарута считает, что доведенные до отчаяния и депрессии украинцы вполне способны на то, чтобы призвать власть к ответу. Протесты под Радой могут обернуться непредсказуемыми последствиями.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Голоса за закон о реинтеграции Донбасса обменяют на должности – Тарута
    16:13 05.10.2017
    1079Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Очень важно согласовать законопроект о реинтеграции Донбасса с международными организациями, чтобы потом международное право могло применяться в отношении того, что мы принимаем, подчеркнул народный депутат Сергей Тарута.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса уперлась в полномочия Порошенко - Тарута
    18:50 03.10.2017
    2257Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам бывшего губернатора Донецкой области, нардепа Сергея Таруты от закона о реинтеграции Донбасса вряд ли стоит ждать чего-то хорошего.
    Сергей Тарута об увеличении оборонного бюджета Украины. Видео
    Тарута о том, почему нельзя увеличивать военный бюджет Украины 
    04:47 03.10.2017
    802Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    По словам нардепа, если использовать внутренние ресурсы оборонпрома, то можно обеспечить армию оружием, и не будет необходимости просить из-за границы.
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    Из Кропивницкого. Политсезон 2017-2018: кто с чем стартует
    18:15 28.09.2017
    177Горячая осень 2017: новый политсезон
    Хорошо знакомые, а то и до боли примелькавшиеся "портреты" некоторых партийных вождей национального уровня к концу летнего затишья подарили широким массам несколько сюрпризов.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута
    12:51 12.07.2017
    2674Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута в эфире "ГС" прокомментировал, что нужно прежде всего сделать для восстановления мира на востоке Украины.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Сергей Тарута о законе по реинтеграции Донбасса, Минске-2, Путине и Трампе
    12:57 11.07.2017
    1524Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам бывшего губернатора Донецкой области, на текущей сессии Верховная Рада не успеет принять закон о реинтеграции проблемного региона.
    Сергей Тарута о Валерии Гонтаревой. Видео
    Тарута о лоббировании Гонтаревой интересов российских банков 
    06:27 22.06.2017
    485Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Нардеп Сергей Тарута уверен, что дело в отношении Валерии Гонтаревой будут рассматривать в Конгрессе США по вопросам отмывания денег руководством большой финансовой институции - НБУ.
    Сергей Тарута
    У Трампа накопилась уйма вопросов к Порошенко - Тарута
    17:46 20.06.2017
    1091Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По словам народного депутата Сергея Таруты, президенту Украины придется держать ответ перед Администрацией США за отсутствие изменений в стране и тотальный уровень коррупции.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    В Украине предложили изменить институт президентства
    18:34 19.06.2017
    478
    Народный депутат Сергей Тарута считает, что Украине "не нужен президент с такими полномочиями, абсолютно противоречащими парламентской республике".
    Сергей Тарута. Архивное фото
    В Украине велика угроза социальных протестов - Тарута
    02:20 31.05.2017
    436Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    По словам экс-главы Донецкой ОГА, у украинцев накопилось очень много претензий к власти, поскольку та не занимается реформами и "погрязла в коррупции".
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Тарута: от введения виз с РФ проиграют простые украинцы
    09:37 24.05.2017
    726Украина и Россия: визовый вопрос
    По словам народного депутата Сергея Таруты, в Верховной Раде должны понимать, какой урон для простого украинца нанесет отмена безвизового режима с Российской Федерацией.
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    Сергей Тарута. Архивное фото
    Супрун уйдет, а в Минздрав придет политик - Тарута
    18:25 27.02.2018
    5548
    По данным нардепа Сергея Таруты, в Верховной Раде имеются договоренности и том, чтобы поменять руководство Министерства здравоохранения. По его словам, руководить Минздравом будет один из депутатов парламента.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Офис и дом Таруты в Киеве забросали "коктейлями Молотова"
    14:37 15.02.2018
    607
    Сергей Тарута считает инцидент "актом грубого давления со стороны тех, кого пугает его политическая деятельность, направленная на слом коррумпированной системы".
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