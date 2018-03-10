По данным нардепа Сергея Таруты, в Верховной Раде имеются договоренности и том, чтобы поменять руководство Министерства здравоохранения. По его словам, руководить Минздравом будет один из депутатов парламента.
Журнал "Корреспондент" составил рейтинг наиболее влиятельных украинцев за 2017 год. Через призму данного рейтинга можно подвести определенные итоги уходящего года, равно как и очертить определенные тенденции последних лет.
Народный депутат Сергей Тарута считает, что доведенные до отчаяния и депрессии украинцы вполне способны на то, чтобы призвать власть к ответу. Протесты под Радой могут обернуться непредсказуемыми последствиями.
Очень важно согласовать законопроект о реинтеграции Донбасса с международными организациями, чтобы потом международное право могло применяться в отношении того, что мы принимаем, подчеркнул народный депутат Сергей Тарута.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По данным нардепа Сергея Таруты, в Верховной Раде имеются договоренности и том, чтобы поменять руководство Министерства здравоохранения. По его словам, руководить Минздравом будет один из депутатов парламента.