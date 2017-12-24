Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по григорианскому календарю, которое впервые отмечается в стране как государственный праздник.

Верховная Рада Украины ранее приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества.

"Выбирать себе календарь — это личное право каждого, а вот задача государства — гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу… Украина — уникальная своей веротерпимостью и уважением к религиозным чувствам. Мы — это православные, греко-католики, римо-католики. Мы — целое разнообразие протестантских церквей. Мы — мусульмане и иудеи. Мы все вместе — украинцы", — цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

По его словам, сейчас протестантские церкви играют все большую роль в украинской духовно-религиозной жизни, совершают активную проповедническую, просветительскую, благотворительную деятельность.

Президент пожелал, чтобы духовный труд и искренние молитвы украинцев и в дальнейшем утверждали нетленные христианские ценности, а также пожелал украинцам "теплого Рождества, веселых праздников, жизни — счастливой и долгой".

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