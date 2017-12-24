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    Католический сочельник – канун праздника Рождества Христова. Справка

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    Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост. Месса Навечерия Рождества начинается, как правило, в полночь. Литургические песнопения этой мессы отличаются большой торжественностью.
    Празднования католического Рождества
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Рождественский сочельник в католической церкви отмечается 24 декабря.

    Ниже приводится справочная информация.

    День 24 декабря у католиков носит название Рождественский сочельник или Вигилия (от латинского vigilia – бдение). Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост. Входное песнопение этого дня: "Вот уже пришла полнота времен, когда послал Бог Сына Своего на землю" подчеркивает значение наступающего праздника — Рождества Иисуса Христа.

    Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia) начинается, как правило, в полночь. Литургические песнопения этой мессы отличаются большой торжественностью.

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    В храме фиолетовые облачения Адвента меняются на белые. Клирос украшается рождественской елкой. Во время мессы вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя.

    По традиции, в ходе этой мессы предстоятельствующий на ней священник кладет в рождественский вертеп фигурку Младенца Христа.

    В этот день в семьях украшают елки и устанавливают ясли. Те из членов семьи, кто не успел приступить к исповеди, идут в церковь, которая обычно открыта с раннего утра. Готовится праздничный ужин Сочельника, по традиции состоящий из постных блюд.

    Рождественская трапеза перед вечерним богослужением 24 декабря символизирует радость осознания близости Бога и благодарность ему за обилие посылаемых им даров, которые были потеряны прародителями человечества — Адамом и Евой. Согласно традиции, вся семья собирается за рождественским столом, когда загорится первая звезда. Обычно за столом одно место оставляют свободным — для предполагаемого гостя, что символизирует готовность принять Христа, для которого не было места в гостинице. Когда-то сеном застилали пол или, по меньшей мере, стол в память о Вифлеемских яслях. В настоящее время иногда на стол кладут немного сена, на которое возлагается фигурка Иисуса или облатка. Преломление пресного хлеба (или облатки) является старинным христианским и славянским обычаем, имеющим отношение к таинству Причастия. Но облатка не является причастием, а лишь символизирует любовь и единство, которые Христос приносит в Своем Рождестве. Верующие делятся друг с другом хлебом, принося извинения за вольные и невольные обиды и от всей души поздравляя друг друга.

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    В настоящее время обычай рождественского хлеба — облаток — распространен в основном в Польше и ряде стран Восточной Европы. Иногда облатки посылают по почте тому, с кем не удастся встретиться в рождественские праздники.

    Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. В каждой стране этот праздник имеет свои традиции.

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    В Испании Сочельник называют Nochebuena и отмечают его обычно в кругу семьи, устраивая семейный ужин. Принято делать подарки домашним. Некоторые семьи, следуя давним католическим традициям, приглашают в эту ночь за свой стол одиноких стариков и бедных людей.

    В Германии 24 декабря после обеда жизнь в большинстве городов замирает. Примерно в десять часов вечера раздается колокольный звон, возвещающий о начале рождественских служб. На службу в этот день идут даже те, кто в остальные дни года вообще не задумывается о Боге. После службы устраивается обильный семейный ужин.

    В Норвегии многие семьи в этот день ходят на службу в церковь, которая по традиции начинается в 3 часа дня. Многие навещают могилы своих умерших родственников и возлагают на них цветы.

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    В Польше Сочельник не является выходным, но во второй половине дня уже не работают учреждения, офисы, магазины. В Сочельник, когда всходит в небе первая звезда, вся семья в нарядной одежде встречается на торжественном ужине. Все делятся облатками, поздравляют друг друга с праздником и желают всего наилучшего. На столе постные блюда: борщ c сушками, жареный и заливной карп, вареники с капустой и грибами, компот из сухофруктов, сладкие пироги, в некоторых районах Польши — кутья. В комнате стоит украшенная елка, а под ней лежат подарки для всех членов семьи. Как правило, все за столом поют колядки и вспоминают уходящий год.

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    В Канаде Рождество начинается с вечера 24 декабря, который имеет свое самостоятельное название — Cristmas Eve ("Канун Рождества", или "Сочельник"). В этот вечер взрослые, завершив дневные дела или вернувшись из церкви, усаживаются за празднично накрытый стол: начинается ужин накануне Рождества. В провинции Ньюфаундленд и Лабрадор существует обычай в канун Рождества продавать в церкви рыбу, которую жители ловят специально для этого в течение всей предрождественской недели: вырученные таким образом деньги целиком идут на нужды прихода. В части провинции Новая Шотландия, которая заселена потомками кельтских горцев, в деревнях всю ночь звучат старинные песни, плавно переходящие к утру Рождества в церковные псалмы.

    Сочельник является семейным праздником и в Бразилии. Как правило, в этот день многочисленные дети и внуки съезжаются в дом своих родителей и поздравляют друг друга с наступающим Рождеством.

    После ужина Сочельника вся семья идет на Рождественскую мессу, обязательное присутствие на которой является общей католической рождественской традицией для всех верующих.

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