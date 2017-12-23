Верховная Рада-2017. Украина - ничто, народ - сам по себе, Банковая - рулит

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Если в первые два года работы ВР восьмого созыва депутаты, зашедшие в парламент на волне Майдана еще создавали видимость бурной деятельности, то в 2017-м никто уже не стеснялся своего истинного лица.

Как по заказу

По части продуктивности народные избранники в 2017-м побили все возможные антирекорды и вместо улучшения жизни простых людей уже в открытую выполняли заказы "верхушки". Раньше нардепы хотя бы старались завуалировать слепую приверженность идеям Банковой, но в последнее время на это уже никто не тратит своих сил. Да, с мелкой и не пыльной работой вроде ратификации сотен международных соглашений в Раде справлялись на "отлично". Но когда доходило до вопросов действительно государственной важности, как, например, закон о статусе Донбасса, главный законодательный орган страны входил в ступор. Выходя из него только по указке сверху. В какой-то степени небывалая слаженность работы Банковой и Грушевского похвальна. Но только в случае, если бы синхронность действий законодательной и исполнительной ветвей власти приносила пользу. По факту же, к наспех принятым Госбюджету и реформам вроде медицинской имеется столько вопросов, что, порой, кажется — лучше бы взаимопонимание между ВР и АП оставалось на уровне баталий времен парламентского кризиса 2005-2007 годов.

Позавидовать можно и рабочему графику депутата восьмого созыва. Трудовая деятельность парламентариев чем-то напоминает вахтовый метод: неделя бездумного нажимания кнопок — две-три недели отдыха "на округах". Включена в санаторную карту и регулярная развлекательная программа. На третьем этаже здания Рады депутатам регулярно устраивают инсталляции, фото-вернисажи, выставки того или иного вида искусства. Так, в последний день работы в 2017-м нардепов и вовсе пригласили на предновогодним кинопоказ. В четверг в парламентском кинотеатре политики посмотрели новый украинский блокбастер "Киборги" про героев битвы за донецкий аэропорт.

Нет стратегии

Хотя, о том, что деятельность этой Рады даже с натяжкой не назовешь продуктивной говорят и сами депутаты. В качестве оценки работы парламента в 2017-м большинство нардепов ставят себе самим позорную "двойку" по пятибалльной системе. Как считает лидер депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь, итоги работы ВР в уходящем году весьма печальны.

"Рада умудрилась не закончить даже те реформы, у которых абсолютно отсутствует какая-либо логика. Приняты несколько полностью провальных реформ, например, таких как медицинская. В деятельности парламента полностью отсутствует экономический блок — налоговые, таможенные реформы. То есть те вещи, которые дали бы возможность улучшить инвестиционный климат, упростить правоохранительную систему, уменьшить давление на бизнес. Напрочь отсутствует какая-либо программа от правительства и власти по части развития и поддержки промышленности", — говорит политик.

Вместе с тем, Бондарь не советует вешать всех собак на одних только депутатов Верховной Рады.

"Дело в том, что сегодня высшее руководство страны, вся система власти на имеет четкой стратегии на год-два. Не удивительно, что в своей работе Верховная Рада принимает хаотические решения и примерно в таком же духе проводит всю свою деятельность. Создается впечатление, что у парламента вообще отсутствует какая-либо цель", — резюмирует депутат.

Твердая "двойка"

Критикует парламент и нардеп от фракции "Оппозиционного Блока" Михаил Папиев. По его словам, качество работы Верховной Рады в минувшем году не просто оставляло желать лучшего — этой работы не было в принципе.

Читайте также: Как жить будем, министр Насалик? Правда, далекая от реальности

"О чем говорить, если в своем большинстве народные депутаты вообще не читают того, за что отдают свои голоса. Посмотрите, например, на повестку дня на четверг — половина из всех заявленных законопроектов регулируют те инициативы, которые ранее уже были приняты "с голоса". По сути, новыми законами исправляются ошибки предыдущих. Это и внесение изменений в государственный бюджет, и в бюджетный кодекс, и в налоговый кодекс. В лучшем случае, Рада за свою работу в 2017-м дослужила твердую "двойку", — убежден Папиев.