Как жить будем, министр Насалик? Правда, далекая от реальности

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Нефтепродукты

21 декабря состоялась итоговая пресс-конференция министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Чиновник пообещал большие прорывы на пути к энергетической независимости, обвинив своих недругов в попытке сорвать "европейские реформы". По мнению экспертов, фигура министра теперь ничего не значит для энергетики и используется политиками для пиара и решения собственных бизнес-вопросов.

Министр выразил мнение, что бензин дорожает из-за того, чтоб более 80% светлых нефтепродуктов завозится из-за рубежа и предлагает увеличивать производство отечественного бензина. В условиях падающего рынка нефтепродуктов Насалик предложил строить новый нефтеперерабатывающий завод. И это притом, что в стране простаивает 4 НПЗ.

"Глубоко убежден: в нашем государстве необходимо или на базе государственно-частного партнерства, или даже это будет финансирование государства с инвесторами, строительство НПЗ с выходом не менее 94-95% светлых нефтепродуктов", – заявил он на итоговой пресс-конференции в четверг.

По словам чиновника, нефть на НПЗ готов поставлять Иран.

"Он готов принять участие в финансировании, полностью обеспечить ресурсом, причем со значительной скидкой от тех параметров, которые существуют на общем рынке", — отметил Насалик, уверив журналистов, что страна вскоре откажется от "вражеской" нефти. Попутно чиновник предложил разместить мощности завода на базе Надворнянского или Дрогобычского НПЗ. Это очевидно, ведь министр работал в этом регионе и имеет там свои бизнес-интересы. Кто готов строить НПЗ в условиях падения спроса на бензин (он становится не по карману), министр не сообщил.

Газ

Насалик заявил, что к 2020 году Украина полностью откажется от импортного газа. Данная программа согласована в СНБО и правительственной программой, по его мнению, она вполне осуществима.

"Украина имеет доказанных запасов газа на 1 трлн кубометров, из них добывает только 2%, тогда как в Европе в среднем добывают 7-8%, в Норвегии — 12%. Выход на 4-6% добычи моментально превращает Украину из страны-импортера в страну-экспортера газа, и дает возможность вхождения на рынок газа с помощью продажи лицензий на добычу частным компаниям, в том числе зарубежным", — отметил министр.

По его словам, в данный момент добыча газа монополизирована государственной компанией "Укргазвыдобування". В случае передачи лицензий на добычу частникам

Украину ждет бум добычи, считает министр. Он также добавил, что последние решения в части страхового запаса газа и снижение Верховной Радой рентной платы на новые скважины должны увеличить интерес инвесторов.

"Ожидаем, что компании со средним и высоким уровнем мировых технологий войдут на украинский рынок", – прогнозирует глава Минэнергоугля.

По его словам, интерес со стороны нефтегазовых инвесторов, готовых вложить в $200-400-600 млн в страну, где нестабильная ситуация и проходят военные действия, не велик, но такие желающие, все же, есть.

Уголь

Министр также заявил, что Украина с 2019 года планирует полностью отказаться от импорта угля антрацитовой группы. По его словам, в 2017 году потребление антрацита электростанциями страны снизится с 10,6 млн тонн до 5 млн тонн, а в 2018 году – до 3 млн тонн.

Такие показатели будут достигнуты за счет уже начавшегося переоборудования антрацитовых блоков ТЭС на газовую группу угля.

Он также заявил, что в ближайшие пару лет Украина планирует полностью отказаться от убыточных шахт. "В течение 2017 года мы закрыли 5 шахт, которые закрывались еще с 1992 года, однако только отбирали бюджетные средства, тогда как увеличения добычи угля не происходило", — отметил министр.

"Насалик и враги"

В ходе пресс-конференции Насалик заявил, что у реформ в энергетике есть недоброжелатели: независимые эксперты, злопыхатели, НАК "Нафтогаз Украины", "Укргазвыдобування" и даже Антимонопольный комитет.

"Это бездарные и непрофессиональные рекомендации… АМКУ заявляет, что за счет импорта мы можем заменить атомную промышленность – это бессмыслица", — сказал он отметив, что импортная электроэнергия будет стоить значительно дороже, нежели произведенная на украинских АЭС и ГЭС.

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Насалик также считает, что само существование НАК "Нафтогаз Украины" тормозит реформу энергетического сектора, поэтому его нужно разделить на несколько компаний.

Больше всего от министра досталось энергетическим экспертам, которые, по словам Насалика, нагнетают панические настроения. Чиновник уверил, что украинские ТЭЦ полны угля под завязку, поэтому отопительный сезон пройдет хорошо. Возникает только вопрос: если все так хорошо, почему тогда тарифы на ЖКХ растут, что в госбюджете уже не хватает денег на субсидии?

По мнению энергетического эксперта Валентина Землняского, фигура министра энергетики теперь ничего не значит, поэтому он может делать какие-угодно заявления.

"Министра практически не видно, он не участвует в процессах, в которой участвует украинская энергетика. Участвует кто угодно: крупные корпорации, ДТЭК, Центрэнерго, активную позицию занимает НКРЭКП с товарищем Вовком. Где при этом, находится министр энергетики остается загадкой. Я боюсь, что при господине Насалике статус и позиция министерства энергетики просто потерялись. Даже его предшественник Демчишин был более активным министром", — заявил РИА Новости Украина энергетический эксперт Валентин Землянский.

По словам эксперта, с точки зрения реальной ситуации в энергетике Минэнерго на сегодняшний день фактически вне игры. Правила игры диктуют другие, государство самоустранилось от контроля над энергетикой.

"Вот Гройсман пытается вернуть "Нафтогаз". А с остальными все очень печально. Функции регуляции и контроля постепенно переходят к другим органам управления, например, усиливает свою позицию НКРЭКП, которая стала еще более подконтрольной президенту", — отметил Землянский.