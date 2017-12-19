Тренд дня: "За цены, инфляцию, тарифы... за все мы, власть, тебя благодарим"

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Год назад государство национализировало крупнейший в стране банк бизнесмена Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова "ПриватБанк". Как заявляли власти, национализация была осуществлена, чтобы предотвратить банкротство финучреждения, а накануне национализации владельцы банка изъяли оттуда все деньги.

Спустя год Коломойский подал иск против НБУ по поводу национализации банка, которую он назвал рейдерством. А до этого Боголюбов направил в правительство требование о компенсации "за незаконную экспроприацию" его части и счетов в "Привате".

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук, анализируя последствия национализации "ПриватБанка", назвал ее крупнейшей финансовой аферой за время независимости Украины.



"Государство добровольно взвалило на свои плечи (а точнее — на карман украинцев) махину с "дырой" в 150 млрд гривен, пропавшими в неизвестном направлении. В принципе, понятно, что это был "договорняк" между Порошенко и Коломойским. Понятно, что многомиллиардное рефинансирование поступало из НБУ в "Приватбанк" по указанию Банковой и за "откаты". И именно Банковая не мешала Коломойскому выводить миллиарды из банка", — написал Корнейчук в Facebook.

По его мнению, доказательством этого служит тот факт, что за год правоохранительные органы ничего не сделали, чтобы вернуть деньги украинцев, которые вывели из банка.



Пост Дмитрий Корнейчука Пост Дмитрий Корнейчука

"В целом вся афера Порошенко-Коломойского стоила украинцам 300 млрд грн: 150 млрд грн, которые пропали + 150 млрд грн на докапитализацию банка из бюджета. Но общество все это спокойно "проглотило". Как всегда.

Поэтому не надо рассказывать байки про олигархов, которые борются против Порошенко. Или против его победы в 2019-м. Он никого из них не обделил. За наш с вами счет — ясное дело…", — подытожил эксперт.

В свою очередь финансовый обозреватель и блогер Александр Дубинский придерживается другой точки зрения. По его словам, в Нацбанке не принимают аудит по «ПриватБанку» у детективного агентства Kroll, а из банка перед национализацией никто деньги не выводил.



"Причина — в том, что аудиторы не могут написать в отчете то, что хочется чиновникам Нацбанка. А именно, подтвердить фактами то, что акционеры выводили из банка деньги на свои компании. Без этих доказательств — национализация превращается в рейдерский захват. А Рожкова и Гонтарева — в преступников, которые нанесли государству ущерб в 5 млрд долларов (на момент национализации)", — подытожил Дубинский.

Пост Александра Дубинского Пост Александра Дубинского

На этом фоне политологи и блогеры также продолжают обсуждать встречу Коломойского с генеральным прокурором Юрием Луценко в Амстердаме, свидетелем которой стал студент из Кременчуга Павел Карпец. Парень в итоге поделился в сети фотографиями с известными персонами после неафишируемой встречи. Луценко заявил, что встретил Коломойского в голландской столице случайно. «Я полетел в Амстердам на медицинскую диагностику. Гулял по центру города, случайно встретил Коломойского», — сообщил генпрокурор. Коломойский встречу никак пока не комментировал.

Политический эксперт Юрий Романенко подчеркнул, что случайная встреча двух известных персон, конечно, маловероятна.



"Иду я себе и, надо же, даже не мог представить!" Случайность встречи Коломойского с Луценко приблизительно на том же уровне вероятности, что и удивление Саакашвили по поводу полиции под Жовтневим палацом», - уточнил блогер.

Пост Юрия Романенко Пост Юрия Романенко

В свою очередь сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сыронизировал, что студент, запечатлевший Коломойского и Луценко, утаил главное.



"Где анализы генпрокурора? Очевидно, что именно баночку с ними обсуждали в скромном амстердамском кафе лидеры нации", — прокомментировал Марунич в Facebook.

Пост Дмитрия Марунича Пост Дмитрия Марунича

Своей версией встречи бизнесмена и прокурора поделилась и адвокат Татьяна Монтян.



"В Амстердам он (Луценко — Ред.) летал, чтобы попытаться вылечить алкоголизм наркоманию. И здесь ему повезло — он случайно встретил Бенциона Валерьевича, который и показал ему точки, где недорого продают самые убористые псилоцибы", — написала Монтян в Facebook.

Пост Татьяны Монтян Пост Татьяны Монтян

Также блогеры на обошли вниманием и сообщения СМИ о том, что Международный валютный фонд настаивает на повышении цен на газ в Украине до уровня импортного паритета. Глава общественной организации "Жилищный союз Украины" и блогер Александр Скубченко напомнил принцип импортного паритета, о котором заявляют в МВФ.

«Импортный паритет, это расчётная цена газа – цена на немецком хабе Х актуальный курс гривны + транспортировка до Украины + тариф на вход в ГТС и налоги + наценка «Нафтогаза». Если действующая цена на газ отличается от расчётной на 10%, то правительство обязано произвести перерасчёт», — уточнил Скубченко.

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Он отметил, что на сегодня действующая цена на газ уже почти на 20% ниже расчетной и спрогнозировал, что в Украине снова будут повышаться тарифы на коммуналку.

"Не забываем об актуальном курсе доллара, который так же влияет на расчет, а это – дополнительное увеличение при обесценивающейся гривне. Учитывая, что в тарифах на тепло и горячую воду газ – это практически 80%, то увеличение тарифов также неизбежно. И так – дважды в год, согласно существующему в стране порядку. Не забываем благодарить власть майдана за европейские цены», — резюмировал Скубченко.