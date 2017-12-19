Бортник: ВР приняла все "нужное" и дошла до политической катастрофы

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Верховной Раде стартовала последняя парламентская неделя 2017 года. Но вторник не выдался богатым на решения народных избранников: они успели со второго раза переименовать село Великие Прицки Киевской области в… Великие Прицки, заменить в законодательном поле слово "инвалид" на словосочетание "человек с инвалидностью" и поддержать за основу законопроект, упрощающий процедуру получения разрешения на добычу газа.

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При этом парламентарии уже неофициально подводят итоги года работы Рады. Заявляется, что год стал едва ли не рекордным в смысле принятых законопроектов – одни только реформы (медицинская, пенсионная, судебная) чего стоят. Но есть и решения, которые отложили в долгий парламентский ящик: о создании антикоррупционного суда, законопроект о реинтеграции Донбасса…

За год не решили ни одной социальной проблемы flickr.com/thomasrstegelmann В стране инфляция и нищета, а Минздрав рекомендует больше мяса и рыбы

С властью можно согласится: по большому счету, парламент принял почти все, что было необходимо власти, начиная от законов о госбюджете и заканчивая так называемыми пенсионной и медицинской реформами, говорит политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.



"Не принимались только те вещи, которые не очень были нужны власти и вносились в парламент под давлением то ли западных партнеров, то ли общественного мнения, то ли отдельных политических игроков. Но в то же время парламент за этот год не решил ни одной социальной проблемы", – сообщил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Социальная ситуация в стране, продолжил политолог, только ухудшалась, социальные стандарты ухудшались – "150 тысяч населения мы потеряли только за первых три квартала года, на 150 тысяч украинцев наша страна стала меньше".



"Люди массово уезжают, эмигрируют из страны. Парламент не решил вопросы войны и мира, парламент оказался не способен реализовать конституционную реформу самоуправления и решить вопрос по статусу Донбасса. Парламенту больше нравилось заниматься экономическими вопросами, чем формировать государственную политику", – перечислил Бортник.



“Политическая катастрофа" РИА Новости | Перейти в фотобанк Что на самом деле думают украинцы о политике и власти?

В то же время Верховная Рада так и не заслушала отчет правительства, подчеркивает эксперт, "что в парламентско-президентской республике, где коалиция, по сути, является ключевым политическим органом, является просто политической катастрофой, признанием того, что вся система не функционирует по закону, а функционирует по "понятиям".

Также Бортник прокомментировал предложение первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко 22 декабря заслушать отчет правительства об убытках экономики в результате торговой блокады Донбасса. Блокаду, например, поддержала власть во главе с президентом Порошенко.



"Такие отчеты уже назывались – и Национальный банк Украины, и правительственные чиновники – многие называли эти цифры. Что касается отчета, хотя правительство поддержало на последнем этапе, все же напомню, блокаду Донбасса инициировали те же люди, которые стоят сегодня в лагере под парламентом. Тот же Семен Семенченко и его ребята. Поэтому я не исключаю, что требования такого отчета – больше информационная атака на сторонников Саакашвили, окружение Семена Семенченко. Попытка свалить на него все социально-экономические проблемы, отказ от социальных стандартов", – сказал политолог.