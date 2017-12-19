Кто-то что-то знает. Рада почему-то резко опустела после обеда – спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Последняя парламентская неделя 2017 года началась. Народные депутаты уже успели со второго раза переименовать село Великие Прицки Киевской области в… Великие Прицки. Кроме этого, парламент заменил в законодательном поле слово "инвалид" на словосочетание "человек с инвалидностью".

Также депутаты поддержали за основу законопроект, упрощающий процедуру получения разрешения на добычу газа.

Между тем у парламента палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили продолжает функционировать.

Подробнее о том, что происходит у парламента и непосредственно под куполом Верховной Рады сообщил спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка.



(текст публикуется на языке оригинала)

"У частини журналістів і частини депутатів спостерігалося щось схоже на іронію, дехто навіть сміявся в сесійній залі, коли це питання постанови ВРУ №7098 про перейменування села Великі Пріцьки на село Великі Прицьки ставили у ВРУ. Тим часом від колег вдалося почути, що питання це безрезультатно ставилося кілька разів у сесійній залі ВРУ, що голосування з цього приводу відбувалося три, або навіть чотири рази, і от все-таки сьогодні, завдяки роботі спікера ВРУ Парубія, який все-таки зрозумів, що надійшов час, що є відповідна кількість людей, питання це, здається, з другого разу, все-таки пройшло голосування, і об 11.31 це село в Кагарлицькому районі Київської області відтепер має бути перейменовано. А історія загалом такої спроби та вдалого перейменування походить від того, що представники цього села передали прохання про його перейменування через нардепа Сергія Власенка.

Загалом не можна сказати про те, що сьогодні вкрай ділова атмосфера в сесійній залі, з самого ранку, коли відкривали сесійне засідання о 10.00, під куполом зареєструвалося 345 депутатів, вже ближче до 11.00 стало зрозуміло, що нардепів в залі залишилося не більше ніж 200. Можливо, що часом їхня кількість зростала на 30-40 людей, коли депутати заходили з кулуарів та з буфету до сесійної частини ВРУ.

Навіть Парубій кількаразово, пробуючи включити до порядку денного ВРУ мінімум сім чи вісім законопроектів, так от така ініціатива спікера зазнала фіаско, наприклад, Парубій пробував включити до ВРУ питання про зміни до Митного кодексу, але ВРУ відхилила таке прохання спікера. Так само три або чотири рази, спікер ВРУ пробував, аби нардепи включили до порядку денного зміни до закону про телебачення і радіомовлення, щодо інформаційної безпеки і щодо протидії пропаганді держави-агресора. Але незважаючи на те, що така ініціатива розглядалася мінімум тричі, ВРУ відхилила і не взялася розглядати цей законопроект. Крім того, ініціатива Парубія зводилася до того, щоб розглянути зміни до закону про НКРЕКП, знову-таки, нардепи і це питання до порядку денного не стали включати. І так само відмовилися розглядати питання щодо внесення змін до держбюджету на 2017 рік.



Отримавши такий своєрідний пакет суцільних відмов, Парубій скрушно зітхнув і сказав: "Щось не пішло сьогодні у нас". Зараз ВРУ пробує вже розглядати другий проект закону з умовного блоку, який стосується паливно-енергетичного комплексу, і слід сказати, що після обідньої перерви людей в сесійній частині ВРУ настільки мало, що нардепи не набрали навіть 150 голосів, аби розглядати законопроект що стосується зміни на ринку електроенергетики у скороченій процедурі.

Зараз же ВРУ вперше за останніх 2-3 тижні почала розглядати законопроект по повній процедурі.

Під ВРУ тим часом, незважаючи на заяву Саакашвілі про те, що протестний рух бере своєрідні канікули, у наметовому містечку зараз люди є, з самого ранку їх тут було від 50 до 100. Цікаво те, що з самого ранку люди пробували з лопатами розчищати стежки на території наметового містечка, на території площі Конституції, і їм це вдалося. Мінімум три основних траси вони звільнили повністю від снігу. Потім на допомогу мітингувальникам прийшов тракторець, який вже встиг прибрати територію навколо ВРУ і проявив, напевно, таку своєрідну солідарність і в'їхав на територію наметового містечка і прибирав сніг там.

Правоохоронні органи, напевно, також почули запевнення лідерів протестного руху наметового містечка про своєрідні канікули, і ВРУ сьогодні охороняється зовсім по мінімуму.

Кілька десятків лише нацгвардійців стоїть в охороні, не більше ніж 40-50 осіб навколо периметру ВРУ. І так само максимум кілька десятків поліцейських. Враження, що сьогодні, в день Святого Миколая, нардепи вже більше думають про свята. А люди в наметовому містечку, здається, не дуже хочуть оголошувати щось схоже на канікули, вони і далі обговорюють невдалу спробу захоплення Жовтневого палацу, пробують зрозуміти, звідки прийшла ця ініціатива і говорять про те, що найближчими днями із наметового містечка ніхто не має наміру йти відпочивати", — повідомив Олександр Івасівка.

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Напомним, Рада примет закон о реинтеграции Донбасса, когда наступит время для пиара, считает директор Института анализа и прогнозирования

Юрий Лесничий. Также он отмечает, что любые болезненные вопросы в законопроекте не добавили бы возможностей в переговорах по урегулированию конфликта.