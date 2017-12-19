Рада изменила одну букву в названии родного села владельцев отелей Hyatt

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Верховная Рада решила переименовать село Великие Прицки в Киевской области, такое решение поддержали 238 депутатов.

В украинском написании названия села заменена буква "и" на "i", т.е. слово "Прицьки" теперь пишется "Пріцьки".

Переименование села должно было состояться еще в мае, однако тогда в Раде не набралось нужно количества голосов.

Великие Прицки известны тем, что оттуда ведет свой род одна из богатейших семей Соединенных Штатов Америки — Притцкеров. Два года назад представитель семьи Пенни Притцкер во время визита в Украину посетила родину своих предков. На тот момент она возглавляла министерство торговли США.

Семейство Притцкер основало и владеет гостиничной сетью Hyatt Hotels, а недавно продало промышленный конгломерат Marmon Group. Состояние 13 членов бизнес-династии Forbes оценивает в 26 миллиардов долларов.