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    Общество

    Рада изменила одну букву в названии родного села владельцев отелей Hyatt

    (обновлено: )46116
    Великие Прицки известны тем, что оттуда ведет свой род одна из богатейших семей Соединенных Штатов Америки - Притцкеров.
    Въезд в село Прицки в Киевской области

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Верховная Рада решила переименовать село Великие Прицки в Киевской области, такое решение поддержали 238 депутатов.

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    В украинском написании названия села заменена буква "и" на "i", т.е. слово "Прицьки" теперь пишется "Пріцьки".

    Переименование села должно было состояться еще в мае, однако тогда в Раде не набралось нужно количества голосов.

    Великие Прицки известны тем, что оттуда ведет свой род одна из богатейших семей Соединенных Штатов Америки — Притцкеров. Два года назад представитель семьи Пенни Притцкер во время визита в Украину посетила родину своих предков. На тот момент она возглавляла министерство торговли США.

    Семейство Притцкер основало и владеет гостиничной сетью Hyatt Hotels, а недавно продало промышленный конгломерат Marmon Group. Состояние 13 членов бизнес-династии Forbes оценивает в 26 миллиардов долларов.

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