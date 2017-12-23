Появились первые данные о нарушении "новогоднего" перемирия в Донбассе

ДОНБАСС, 23 дек — РИА Новости Украина. Окраины Горловки и район населенного пункта Ясиноватая, которые находятся под контролем самопровозглашенной ДНР, подверглись обстрелу из стрелкового оружия, гранатометов и минометов различного калибра.

В полночь в субботу, 23 декабря, в Донбассе вступил в силу договоренности о прекращении огня к новогодним праздникам, это шестая в этом году попытка сторон конфликта прекратить обстрелы.

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"Несмотря на достигнутые договоренности по соблюдению режима прекращения огня 23 декабря, подразделения украинской армии, начиная с 12 часов ночи, подвергли обстрелу район населенного пункта Ясиноватая, применив стрелковое оружие и автоматические гранатометы. В районе населенных пунктов Горловка и Гольмовский (окраина Горловки) отмечено применение противником минометов различного калибра. Жертвы и разрушения на данный момент уточняются", — сказал представитель непризнанной ДНР.

Сообщается, что ополченцы обратились в адрес миссии ОБСЕ и украинской стороны в СЦКК с просьбой зафиксировать факт нарушения перемирия.

Комментариев пресс-центра Штаба АТО на этот счет пока не поступало.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.