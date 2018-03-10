Эксперты прогнозируют рост экономики в Украине в 2016 году на уровне 2-3%. Однако экономист Александр Жолудь уверен, что для достижения уровня развития стран Центрально-восточной Европы рост экономики должен составлять минимум 5% ежегодно.
В связи с тем, что Украина отказалась сотрудничать с Россией в сфере военно-промышленного комплекса, нужно искать новые рынки сбыта. По мнению экспертов, партнерами могут стать бывшие участники Варшавского договора.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".