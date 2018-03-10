По словам начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майора Олега Гуньковского, по состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%.
По информации главы Национальной полиции Сергея Князева, за последние несколько лет количество потенциальных правонарушителей увеличилась на 90 тысяч человек, а в 2017 году 34 тысячи ранее судимых лиц снова совершили правонарушение.
Экс-заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун в эфире "Голоса Столицы" напомнил, что когда создавалась новая патрульная полиция, общественность уверяли, что статистика не будет главным показателем работы этого ведомства.
Требует серьезного пересмотра система борьбы с незаконным оборотом оружия, львиная доля которого привозится из зоны боевых действий. И хотя силовые структуры чуть ли не ежедневно рапортуют об успехах в этом деле, реальность менее оптимистична.
Яркая деятельность украинского правительства привела к снижению доходов украинцев более чем на 50%. Из них более 23% граждане потеряли в 2015 году, сообщает Госстат. Вопрос "За то ли мы стояли на майдане?" теперь каждый может адресовать лично себе, ну и власти тоже.
С момента заключения Минских соглашений прошел год и хотя существенного продвижения в их выполнении не наблюдается, этот относительно мирный год непризнанные республики использовали для своего обустройства.
Наихудшая ситуация с заболеваемостью гриппом наблюдается в Киевской области, где за прошедшую неделю зафиксировано 147 больных на 10 тысяч человек, при этом в других регионах этот показатель составляет 70-80 заболевших.
На борьбу с криминалом глава Национальной полиции Хатия Деконаидзе отвела подчиненным месяц. При том, что фронт работы - огромен. Количество только зарегистрированных преступлений перевалило за полмиллиона, а раскрытые можно пересчитать по пальцам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майора Олега Гуньковского, по состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%.