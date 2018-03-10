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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Шахта Бужанская в Волынской области
    Госстат сообщил о резком падении производства угля в Украине
    18:14 23.02.2018
    593
    По информации Госстата, наибольшее падение в январе 2018 года произошло в добыче каменного и бурого угля – на 22,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5,7%.
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    В Минобороны резко ответили Матиосу на слова про самоубийства в ВСУ
    17:07 23.02.2018
    629
    По словам начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майора Олега Гуньковского, по состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%.
    Пьяное ДТП на Виноградаре в Киеве
    В полиции сообщили о критическом увеличении пьяных водителей за рулем
    15:10 31.01.2018
    146
    По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, проблема управления автомобилем в состоянии опьянения остается критической.
    Перестрелка в центре Одессы. Архивное фото
    В полиции озвучили жуткую статистку по росту преступности в Украине
    00:34 28.01.2018
    455Криминальные войны в Украине
    По информации главы Национальной полиции Сергея Князева, за последние несколько лет количество потенциальных правонарушителей увеличилась на 90 тысяч человек, а в 2017 году 34 тысячи ранее судимых лиц снова совершили правонарушение.
    Майдан Незалежности
    Население Украины стремительно сокращается – СМИ
    04:59 10.04.2017
    4124
    Нынешний показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Украине составляет 71,1 года. По этому показателю Украина занимает 126 место в мире.
    Экономика. Архивное фото
    Рост ВВП Украины за 2016 год составил 2,2%
    17:10 17.03.2017
    222
    По словам первого заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой, инфляция в 2016 году снизилась до 12,4%, номинальный ВВП по итогам года составил 2,396 трлн грн.
    Торговля фруктами на улицах Киева
    В 2016 розничная торговля в Украине увеличилась на 3,7% - Госстат
    02:14 23.01.2017
    342Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Согласно сообщению Государственной службы статистики, больше всего вырос оборот розничной торговли в Киевской и Львовской областях – на 6% и 7,5%, до 59,1 миллиарда гривен и 68 миллиардов гривен.
    Предстоятель УПЦ назвал главное событие 2016 года
    Предстоятель УПЦ назвал главное событие 2016 года
    19:23 22.12.2016
    215Избрание митрополита Онуфрия главой УПЦ МП
    Одним из важнейших событий уходящего года стал Всеукраинский крестный ход, собравший в Киеве 27-28 июля более 80 тысяч верующих, а по всей Украине - около полумиллиона участников.
    Центр Киева 21 ноября 2016 года под усиленной охраной правоохранителей
    Никакого улучшения криминогенной обстановки в Киеве нет - эксперт
    00:57 11.12.2016
    180Взрыв в здании полиции в Ровно
    Экс-заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун в эфире "Голоса Столицы" напомнил, что когда создавалась новая патрульная полиция, общественность уверяли, что статистика не будет главным показателем работы этого ведомства.
    Главное управление Нацполиции в Киеве
    Украина криминальная - проблема безысходная
    17:12 07.11.2016
    2547Взрыв в здании полиции в Ровно
    Требует серьезного пересмотра система борьбы с незаконным оборотом оружия, львиная доля которого привозится из зоны боевых действий. И хотя силовые структуры чуть ли не ежедневно рапортуют об успехах в этом деле, реальность менее оптимистична.
    Рост экономики. Архивное фото
    Кушнирук: в этом году экономика Украины вырастет на 3-3,5%
    18:31 21.06.2016
    291ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Экономист Борис Кушнирук утверждает, что в Украине наметились тенденции для роста экономики, и при благоприятных условиях этот рост может достичь 3,5%.
    Полиция Украины
    На дороге перемен в ГАИ и МВД катастрофически выросла статистика ДТП
    15:41 15.03.2016
    1249Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Весьма оригинальным, но мало функциональным способом новая полиция решила бороться с зашкаливающей статистикой ДТП. В качестве их профилактики полиция выпустила социальные видеоролики.
    Флаги Евросоюза (ЕС) возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    Грандиозное евроразочарование, или Выбросьте свой загранпаспорт
    13:46 04.03.2016
    2294Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Яркая деятельность украинского правительства привела к снижению доходов украинцев более чем на 50%. Из них более 23% граждане потеряли в 2015 году, сообщает Госстат. Вопрос "За то ли мы стояли на майдане?" теперь каждый может адресовать лично себе, ну и власти тоже.
    Перекресток пр. Мира и ул. Университетской. Донецк
    Как живется непризнанной ДНР
    14:31 16.02.2016
    13073Донбасс: мир или война.
    С момента заключения Минских соглашений прошел год и хотя существенного продвижения в их выполнении не наблюдается, этот относительно мирный год непризнанные республики использовали для своего обустройства.
    Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
    Эпидемия гриппа: первые итоги неутешительны
    08:10 14.02.2016
    2648Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Наихудшая ситуация с заболеваемостью гриппом наблюдается в Киевской области, где за прошедшую неделю зафиксировано 147 больных на 10 тысяч человек, при этом в других регионах этот показатель составляет 70-80 заболевших.
    Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Архивное фото
    Фантастические планы Минэкономразвития на первое полугодие
    18:29 01.02.2016
    1569Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Минэкономразвития порадовало прогнозами экономического роста. В первом полугодии нас ждет рост ВВП, если, конечно, Абромавичус не путает жанр фэнтези и статистического прогнозирования.
    Оружие. Архивное фото
    Время воров и грабителей. Криминал расправил плечи и готов всех порвать
    17:25 26.01.2016
    10182Рост преступности в Украине
    На борьбу с криминалом глава Национальной полиции Хатия Деконаидзе отвела подчиненным месяц. При том, что фронт работы - огромен. Количество только зарегистрированных преступлений перевалило за полмиллиона, а раскрытые можно пересчитать по пальцам.
    Большинство украинцев готовы отпустить Донбасс − Бондаренко
    Большинство украинцев готовы "отпустить" Донбасс − Бондаренко 
    18:02 07.06.2015
    2397Обстрелы на Донбассе
    Как заявил директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко, усилиями переговорщиков разрастание конфликта удалось предотвратить, но минские договоренности по-прежнему не работают.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    В Минобороны резко ответили Матиосу на слова про самоубийства в ВСУ
    17:07 23.02.2018
    629
    По словам начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майора Олега Гуньковского, по состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%.
    Шахта Бужанская в Волынской области
    Госстат сообщил о резком падении производства угля в Украине
    18:14 23.02.2018
    593
    По информации Госстата, наибольшее падение в январе 2018 года произошло в добыче каменного и бурого угля – на 22,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5,7%.
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