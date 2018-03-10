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Яркая деятельность украинского правительства привела к снижению доходов украинцев более чем на 50%. Из них более 23% граждане потеряли в 2015 году, сообщает Госстат. Вопрос "За то ли мы стояли на майдане?" теперь каждый может адресовать лично себе, ну и власти тоже.