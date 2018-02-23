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    В Минобороны резко ответили Матиосу на слова про самоубийства в ВСУ

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    По словам начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майора Олега Гуньковского, по состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%.
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    НАБУ/Facebook

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Информация военной прокуратуры о 2-3 случаях суицидов среди военных в зоне АТО в неделю являются ложными, сказал начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Гуньковский на пресс-конференции, посвященной вопросам психологической реабилитации военных.

    Дмитрий Зобнин (слева)
    glavnoe.ua
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    "Эти заявления высокопоставленных чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция", — сказал генерал-майор.

    "Откуда взяты цифры от военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая принадлежит к тайной", — подчеркнул Гуньковский.

    Как сообщает "Громадське", он также рассказал, что количество самоубийств в армии находится на таком же уровне как и в прошлом году, и нет тенденции к росту. Что касается других случаев и преступлений среди военных, то в Минобороны заявили о существенном уменьшении тенденции таких случаев.

    "По состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%. Вдвое меньше преступлений, связанных с уклонением от службы, почти на 30% меньше случаев, связанных с использованием оружия, на 16% меньше случаев с употреблением наркотических средств", — добавил Гуньковский.

    Ранее сообщалось, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне АТО еженедельно совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих.

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