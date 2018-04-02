наверх
02.04.201815:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    В мире

    Лондон впервые в истории обогнал Нью-Йорк по количеству убийств

    10040
    По информации СМИ, в феврале 2018 года от ножевых ранений в Лондоне скончались 15 человек, а в Нью-Йорке - 14 человек. В марте в Лондоне было зафиксировано 22 насильственные смерти, а в Нью-Йорке 21.
    Лондонский полицейский. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Впервые в истории Лондон обогнал Нью-Йорк в криминальной статистике по количеству убийств, сообщает Independent.

    Читайте также: Перешли на "темную" сторону. Криминалом занялись настоящие профессионалы

    По информации СМИ, в феврале 2018 года от ножевых ранений в Лондоне скончались 15 человек, а в Нью-Йорке — 14 человек. В марте в Лондоне было зафиксировано 22 насильственные смерти, а в Нью-Йорке 21.

    Также сообщается, что в Лондоне число убийств выросло на 40% за три года.

    Ранее сообщалось, что в Ирпене Киевской области жестоко пытали и убили 81-летнего мужчину и его 79-летнюю жену.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших