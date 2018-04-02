Лондон впервые в истории обогнал Нью-Йорк по количеству убийств

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Впервые в истории Лондон обогнал Нью-Йорк в криминальной статистике по количеству убийств, сообщает Independent.

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По информации СМИ, в феврале 2018 года от ножевых ранений в Лондоне скончались 15 человек, а в Нью-Йорке — 14 человек. В марте в Лондоне было зафиксировано 22 насильственные смерти, а в Нью-Йорке 21.

Также сообщается, что в Лондоне число убийств выросло на 40% за три года.

Ранее сообщалось, что в Ирпене Киевской области жестоко пытали и убили 81-летнего мужчину и его 79-летнюю жену.