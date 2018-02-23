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    Экономика

    Госстат сообщил о резком падении производства угля в Украине

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    По информации Госстата, наибольшее падение в январе 2018 года произошло в добыче каменного и бурого угля – на 22,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5,7%.
    Шахта Бужанская в Волынской области
    Михаил Волынец/Facebook

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Промышленное производство в Украине в январе 2018 года в годовом выражении — по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года выросло на 3,6%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Согласно приведенным данным, с учетом корректировки на эффект календарных дней, промпроизводство в январе в годовом выражении выросло на 2,9%.

    По информации Госстата, по сравнению предыдущим месяцем — декабрем 2017 года — промпроизводство в январе упало на 13,9% без сезонной корректировки или выросло на 0,2% — с учетом корректировки.

    В сообщении отмечается, что наибольший рост промпроизводства в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года зафиксирован в производстве химических веществ – на 55,9%, производстве электрического оборудования – на 55,9%, производстве компьютеров – на 31%.

    Наибольшее падение за этот период произошло в добыче каменного и бурого угля – на 22,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5,7%.

    Госстат напомнил, что данные приводятся без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

    Ранее Минэкономразвития Украины сообщало, что падение промпроизводства в Украине является реакцией промышленности на блокаду востока страны.

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