Украина избавится от газовой зависимости за счет убийства промпроизводства

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

"Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж у российского "Газпрома". Об этом сообщили в "Нафтогазе". Арбитражный суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати" на сумму 56 млрд долларов за последние 5 лет.

Кроме того, украинская сторона доказала, что имеет право покупать столько газа, сколько требует. А это уменьшение будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз. Так, цена газа, полученного "Нафтогазом" во втором квартале 2014 года, снижена на 27% с 485 долл./тыс. кубометров до 352 долл./тыс. кубометров. Таким образом, благодаря пересмотру контрактной цены "Нафтогаз" сэкономил почти 2 миллиарда долларов на газе, приобретенном в 2014-2015 годах.

Как сообщается, «Нафтогаз» оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракта на поставку газа. На очереди еще одна претензия на 16 млрд долларов по транзитному контракту, решение по этому вопросу ожидается 28 февраля.

Решение суда проанализировал в эфире радиостанции Голос столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

В чем была основная претензия к положению "Газпрома" "бери или плати"?

— Основная претензия предполагала, что согласно положениям контрактов, Украина должна брать в год 52 млрд кубических метров газа. Этот объем мог быть снижен путем переговоров сторон, но минимум, который должна Украина оплатить в любом случае, составлял 33 млрд кубических метров. Абсолютно понятно, что это положение никогда не выполнялось. Самого механизма оплаты по положениям "бери или плати" не было, то есть нужно было заключать дополнительное соглашение для этого с "Газпромом", чтобы можно было реализовать положение этого контракта. То есть все это складировалось и потом благополучно было отправлено в Стокгольмский арбитраж, и Стокгольмский арбитраж принял решение, что мы не должны выплачивать деньги по этому положению.

То есть это решение позволяет "Нафтогазу" ничего не выплачивать "Газпрому" или все же Украина получит какие-то выплаты со стороны "Газпрома"?

— В данном случае это виртуальные деньги, которые мы должны были заплатить, и которые мы оспаривали. То есть в данном случае было абсолютно понятно, что будет создан прецедент, даже с политической точки зрения будет создан прецедент для других компаний, которые могли бы подать подобного рода иски, или для "Газпрома", который мог аналогичные иски подавать в отношении европейских компаний. То есть было понятно, что эти требования удовлетворены не будут. Десятки миллиардов долларов выплачивать никто не будет. Можно согласиться с "Нафтогазом" относительно того, что эти деньги Украина выплачивать не должна. И в определенной степени это решение в пользу Украины.

Как это отразится на украинских потребителях?

— Очень бы хотелось задать этот вопрос Коболеву и Витренко, переадресовать и услышать от них, потому что они говорили о Стокгольмском арбитраже — победим и снизим тарифы для населения. Были такие заявления. Вот теперь хочется посмотреть, отразиться ли это на тарифах для простых потребителей. Потому что в принципе, исходя из того, что НАК подает в Кабмин, то речь идет только о повышении тарифов на 18% в 2018 году.

Какие шансы, что "Нафтогаз" выиграет и следующий иск против "Газпрома" — по поводу транзита газа на 16 млрд долларов?

— Я думаю, такие же, как у "Газпрома" были. В этом сообщении самое интересное, что за всеми этими победными реляциями скрывается одна простая вещь. НАК "Нафтогаз Украины" должен будет выплатить деньги "Газпрому" за 2014-2015 год. В этой новости очень красиво завуалировано, нарисованные виртуальные цифры, которые сэкономил "Нафтогаз", но по факту, когда мы будем говорить о реальных вещах, то это порядка двух миллиардов долларов, может, чуть меньше, которые "Нафтогаз" должен выплатить за газ, который он покупал у "Газпрома" по цене 268. То есть Украина платила по цене 268, а Стокгольмский арбитраж поднял ее до 350. Вот эту разницу между 350 и 268 НАК должен будет заплатить. То есть по факту поставок газа, которые происходили в 2014-2015 году, "Нафтогаз" проиграл. Кто же скажет, что мы проиграли? Естественно, мы непобедимы.

Что касается транзита, здесь будет точно такая же история. То есть я не думаю, что Стокгольм будет принимать решение в пользу Украины относительно выплат со стороны "Газпрома" 16 миллиардов долларов. Потому что опять же, это будет создавать прецеденты для того же «Газпрома» и для европейских компаний. Поэтому здесь, скорее, будет нулевое решение — претензии не будут удовлетворены.

Продолжает ли Украина уменьшать свою энергозависимость от импорта газа? РИА Новости Украина Андрей Лубенский Корольчук: за три года "Нафтогаз" отдал конкурентам 30 млрд грн

— Да, мы сокращаем реальный сектор экономики, соответственно, у нас сокращается потребление импортного газа. Потому что реальный сектор экономики был основным потребителем российского газа. Мы продукцию производили, использовали его. Чем меньше работает промышленных предприятий в Украине, тем меньше мы потребляем импортного газа.

Какую долю занимает собственная добыча?

— Собственно, это газ, который идет в пользу населения, то есть поставляется населению. Занимает он львиную долю — это две трети того газа, который поставляется потребителям. В этом году по данным за 11 месяцев, которые предоставил Минэнерго, рост добычи в государственном секторе составил 2,5%. Частный сектор показывает более, скажем, хорошие результаты. Там прирост составил 9,6%, то есть частный сектор увеличивает добычу украинского газа.

Но еще раз повторюсь, у нас есть проблема макроэкономического порядка, если хотите, сокращение промышленного производства. Соответственно, потребности в газе очень сильно падают, хотя небольшой отскок в плюс отмечается в этом году, то есть промышленность увеличила потребление на один миллиард. В прошлом году он составлял за год 9,5 миллиардов кубов, на эту цифру мы вышли за 11 месяцев текущего года, то есть промышленность пошла немножечко в рост. Но, опять же, это несопоставимо даже с показателями 2013 года, когда промышленность потребляла 18 миллиардов кубов.

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Ранее член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчук заявил, что бездействие "Нафтогаза" приведет к потере транзитного потенциала.

В свою очередь заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что реформировать "Нафтогаз" мешает его руководство.