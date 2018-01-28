В полиции озвучили жуткую статистку по росту преступности в Украине

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, за последние 13 лет сократилась со 190 тысяч до 60 тысяч, сообщил на итоговой годовой коллегии МВД заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

"В 2004 году в местах лишения свободы находилось 190 тысяч человек, через 10 лет — 147 тысяч. В прошлом году в местах лишения свободы находилось 60 тысяч человек", — сказал Князев.

Он также отметил, что за последние несколько лет количество потенциальных правонарушителей увеличилась на 90 тысяч человек.

Князев добавил, что в 2017 году 34 тысячи ранее судимых лиц снова совершили правонарушение.

Ранее сообщалось, что в Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты при задержании преступника.