ЧП под Киевом. Преступники, скрываясь от полиции, сбили женщину с детьми

В городе Вишневое Киевской области двое грузин, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехали на авто с "еврономерами" на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку.

Мать и полуторагодовалый мальчик находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под наблюдением медиков.

"Автомобиль с иностранными номерами вызвал подозрение у патрульных полицейских. Правоохранители решили проверить документы — в салоне было двое. Увидев полицейских, водитель иномарки на запрещающий сигнал светофора выехал на встречную полосу и начал убегать. Впереди подозреваемые заметили автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, машина выехала на тротуар, где и произошла трагедия", — сообщает dtp.kiev.ua.

Разъяренная толпа очевидцев едва не совершила самосуд. Двух иностранцев полицейские задержали согласно ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

"Злоумышленниками оказались гражданами Грузии, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков", — сообщает портал.

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Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Словакии автобус с украинцами попал в ДТП. В пригороде Кошице столкнулись микроавтобус Renault Masterи легковой автомобиль Suzuki Ignis.