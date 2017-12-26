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    ЧП под Киевом. Преступники, скрываясь от полиции, сбили женщину с детьми

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    Автомобиль с иностранными номерами вызвал подозрение у патрульных полицейских, однако вместо того, чтобы остановиться для проверки, водитель и пассажир, которыми оказались граждане Грузии, попытались скрыться.
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    В городе Вишневое Киевской области двое грузин, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехали на авто с "еврономерами" на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку.

    Мать и полуторагодовалый мальчик находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под наблюдением медиков.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Автомобиль с иностранными номерами вызвал подозрение у патрульных полицейских. Правоохранители решили проверить документы — в салоне было двое. Увидев полицейских, водитель иномарки на запрещающий сигнал светофора выехал на встречную полосу и начал убегать. Впереди подозреваемые заметили автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, машина выехала на тротуар, где и произошла трагедия", — сообщает dtp.kiev.ua.

    Разъяренная толпа очевидцев едва не совершила самосуд. Двух иностранцев полицейские задержали согласно ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

    "Злоумышленниками оказались гражданами Грузии, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков", — сообщает портал.

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    Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что в Словакии автобус с украинцами попал в ДТП. В пригороде Кошице столкнулись микроавтобус Renault Masterи легковой автомобиль Suzuki Ignis.

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