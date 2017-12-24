В Нигерии 11 подружек невесты погибли в ДТП

Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
Авария произошла в субботу вечером. Водитель, управлявший автомобилем, потерял контроль на транспортным средством и врезался в шлагбаум. Как сообщил представитель полиции Кабир Ибрахим Даура, восемь девушек погибли на месте, три скончались в больнице. Еще три женщины и водитель ранены.
Согласно предварительному расследованию, причиной ДТП стало превышение скорости.
Ранее сообщалось, что молодой мужчина скончался от ножевого ранения, которое ему нанесли на собственной свадьбе в Обуховском районе Киевской области.