В Нигерии 11 подружек невесты погибли в ДТП

РИА Новости | Перейти в фотобанк За гранью понимания. Зверские убийства охватили Украину Автомобиль, перевозивший подружек невесты и девушку, вышедшую замуж, попал в аварию в нигерийском городе Кано на северо-западе страны, 11 человек погибли, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла в субботу вечером. Водитель, управлявший автомобилем, потерял контроль на транспортным средством и врезался в шлагбаум. Как сообщил представитель полиции Кабир Ибрахим Даура, восемь девушек погибли на месте, три скончались в больнице. Еще три женщины и водитель ранены.

Согласно предварительному расследованию, причиной ДТП стало превышение скорости.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина скончался от ножевого ранения, которое ему нанесли на собственной свадьбе в Обуховском районе Киевской области.