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    В Нигерии 11 подружек невесты погибли в ДТП

    (обновлено: )10101
    Водитель, управлявший автомобилем, потерял контроль на транспортным средством и врезался в шлагбаум. Как сообщил представитель полиции Кабир Ибрахим Даура, восемь девушек погибли на месте, три скончались в больнице.
    Полиция Нигерии
    flickr.com/Juju Films

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    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Автомобиль, перевозивший подружек невесты и девушку, вышедшую замуж, попал в аварию в нигерийском городе Кано на северо-западе страны, 11 человек погибли, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

    Авария произошла в субботу вечером. Водитель, управлявший автомобилем, потерял контроль на транспортным средством и врезался в шлагбаум. Как сообщил представитель полиции Кабир Ибрахим Даура, восемь девушек погибли на месте, три скончались в больнице. Еще три женщины и водитель ранены.

    Согласно предварительному расследованию, причиной ДТП стало превышение скорости.

    Ранее сообщалось, что молодой мужчина скончался от ножевого ранения, которое ему нанесли на собственной свадьбе в Обуховском районе Киевской области.

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