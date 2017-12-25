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    Киев

    Под Киевом грузины-наркоманы на "евробляхах" сбили женщину с детьми

    (обновлено: )23802
    В результате наезда мама и ее полуторагодовалый малыш находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и находится в больнице.
    На месте ДТП под Киевом
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В городе Вишневое Киевской области под Киевом двое грузин под воздействием наркотиков выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку.

    Мать и ее полуторагодовалый малыш находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под наблюдением медиков.

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП под Киевом

    "Автомобиль с иностранными номерами вызвал подозрение у патрульных полицейских. Правоохранители решили проверить документы — в салоне было двое. Увидев полицейских, водитель иномарки на запрещающий сигнал светофора выехал на встречную полосу и начал убегать. Впереди подозреваемые заметили автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, машина выехала на тротуар, где и произошла трагедия", — сообщает подробности dtp.kiev.ua.

    Разъяренная толпа свидетелей едва не совершила самосуд. Двух иностранцев полицейские задержали согласно ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

    "Злоумышленниками оказались граждане Грузии, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков", — сообщает портал.

    Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что в Словакии в субботу автобус с украинцами попал в ДТП. В пригороде Кошице столкнулись микроавтобус "Renault Master" и легковой автомобиль "Suzuki Ignis".

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