Автобус въехал в подземный переход Москвы: первые кадры

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник днем прибыл на место аварии на западе города, где автобус въехал в подземный переход у метро "Славянский бульвар", передает корреспондент РИА Новости.
Градоначальник осмотрел место ДТП и направился в сторону оперативного штаба. Место ДТП оцеплено полицейскими, журналистов за кордон не пускают.
Смотрите также: Смертельное ДТП в Москве: кадры с места происшествия
По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы. Водитель автобуса, по неофициальной информации, задержан.
Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что пока рассматриваются две версии: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается, отмечал собеседник агентства.