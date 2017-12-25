наверх
25.12.201715:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Автобус въехал в подземный переход Москвы: первые кадры

    (обновлено: )13101
    На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
    ЧП в Москве
    На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
    На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
    На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
    На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
    Автобус в Москве въехал в подземный переход: есть жертвы
    Автобус в Москве въехал в подземный переход: есть жертвы
    Автобус в Москве въехал в подземный переход: есть жертвы
    На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
    Автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    ЧП в Москве
    ЧП в Москве
    Life
    На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
    Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
    Мэр Москвы Сергей Собянин на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
    Автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
    Автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Автобус в Москве въехал в подземный переход: есть жертвы
    Автобус в Москве въехал в подземный переход: есть жертвы
    @irakurochkinaa
    Автобус в Москве въехал в подземный переход: есть жертвы
    Автобус в Москве въехал в подземный переход: есть жертвы
    @irakurochkinaa
    Автобус в Москве въехал в подземный переход: есть жертвы
    Автобус в Москве въехал в подземный переход: есть жертвы
    @irakurochkinaa

    Рекомендуем

    Вьетнамский ХогвартсЭлементы волшебства. Вьетнамский "Хогвартс" впечатляет архитектурой11:29 25.12.2017
    ЖабаА вот какие мы красивые. Лягушки покоряют интернет06:22 25.12.2017
    Празднование Рождества в ВифлеемеПразднование Рождества в Вифлееме00:49 25.12.2017
    Акция Кофе на Крещатике"Кофе на Крещатике". Как в центре Киева митингуют против акций Саакашвили15:44 24.12.2017
    3D-шоу на Софиевской площади в КиевеГейши, сакура и калина. Уникальное 3D-шоу на Софийском соборе в Киеве11:47 24.12.2017
    Дети-пряникиНовый рождественский тренд. Забавные дети-пряники08:49 24.12.2017
    Новогодние украшения для бородыНовогодние бородачи, или Как создать праздничное настроение02:02 24.12.2017
    Девочка с торчащими волосамиГолубоглазый одуванчик: девочка с уникальными волосами умиляет соцсети17:43 23.12.2017
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернетФэшн-блогер из США шокировала сеть: 150 кг и никаких комплексов11:50 23.12.2017
    Все фотоленты
    Автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник днем прибыл на место аварии на западе города, где автобус въехал в подземный переход у метро "Славянский бульвар", передает корреспондент РИА Новости.

    Градоначальник осмотрел место ДТП и направился в сторону оперативного штаба. Место ДТП оцеплено полицейскими, журналистов за кордон не пускают.

    Смотрите также: Смертельное ДТП в Москве: кадры с места происшествия

    По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы. Водитель автобуса, по неофициальной информации, задержан.

    Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что пока рассматриваются две версии: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается, отмечал собеседник агентства.

    Ссылки по теме:
    Теги: