Осторожно - преступность! Американцам рекомендуют в Украине быть начеку

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Государственный департамент США в рекомендациях для путешествующих граждан посоветовал "посещать в Украину с осторожностью", а от поездок в Россию попросил вовсе воздержаться. Новые рекомендации, включающие предостережения о рисках в той или иной стране, были опубликованы накануне, сообщает DW.

В документе Госдепа все страны были поделены на четыре группы.

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В первую группу попали государства, где достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности. Здесь оказалась большая часть стран мира, в частности Австрия, Канада, Швейцария, скандинавские страны, все восточноевропейские государства Евросоюза, почти все бывшие республики СССР (кроме РФ, Украины и Азербайджана) и многие другие.

Украина оказалась во второй группе, где, по оценке внешнеполитического ведомства США, необходима повышенная осторожность, из-за угрозы терактов, а также в связи с "преступностью и беспорядками". Примечательно, что в этот список попали ряд западноевропейских стран, включая Германию, Великобританию и Францию.

Также во вторую группу занесли Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию и другие государства.

Путешествия в государства третьей группы, куда попала Россия, власти США рекомендует пересмотреть. В Госдепе такую оценку пояснили тем, что в РФ сохраняется опасность терроризма, а американские граждане там "часто подвергаются различным притеснениям".

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В эту же группу по разным причинам внесены Венесуэла, Куба, Нигер, Судан, Пакистан, Турция и другие.

Из-за возможной угрозы жизни американские власти не советуют своим гражданам ездить в страны четвертой категории, в которой оказались Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали и ряд других государств.

Ранее в полиции заявили, что впервые с 2012 года в Киеве снизился уровень преступности.