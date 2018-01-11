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    Осторожно - преступность! Американцам рекомендуют в Украине быть начеку

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (141)

    (обновлено: )25431
    Украина оказалась во второй группе, где, по оценке Госдепа США, необходима повышенная осторожность, из-за угрозы терактов, а также в связи с "преступностью и беспорядками".
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Государственный департамент США в рекомендациях для путешествующих граждан посоветовал "посещать в Украину с осторожностью", а от поездок в Россию попросил вовсе воздержаться. Новые рекомендации, включающие предостережения о рисках в той или иной стране, были  опубликованы накануне, сообщает DW.

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    В документе Госдепа все страны были поделены на четыре группы.

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    В первую группу попали государства, где достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности. Здесь оказалась большая часть стран мира, в частности Австрия, Канада, Швейцария, скандинавские страны, все восточноевропейские государства Евросоюза, почти все бывшие республики СССР (кроме РФ, Украины и Азербайджана) и многие другие.

    Украина оказалась во второй группе, где, по оценке внешнеполитического ведомства США, необходима повышенная осторожность, из-за угрозы терактов, а также в связи с "преступностью и беспорядками". Примечательно, что в этот список попали ряд западноевропейских стран, включая Германию, Великобританию и Францию.

    Также во вторую группу занесли Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию и другие государства.

    Путешествия в государства третьей группы, куда попала Россия, власти США рекомендует пересмотреть. В Госдепе такую оценку пояснили тем, что в  РФ сохраняется опасность терроризма, а американские граждане  там "часто подвергаются различным притеснениям".

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    В эту же группу по разным причинам внесены Венесуэла, Куба, Нигер, Судан, Пакистан, Турция и другие.

    Из-за возможной угрозы жизни американские власти не советуют своим гражданам ездить в страны четвертой категории, в которой оказались Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали и ряд других государств.

    Ранее в полиции заявили, что впервые с 2012 года в Киеве снизился уровень преступности

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