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    Андерс Аслунд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    12:57 10.03.2018
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    Международный валютный фонд (МВФ)
    Эксперт: транш от МВФ важен, но он не панацея
    08:36 23.02.2018
    239
    Украину ждет дефолт без антикоррупционного суда, поэтому выполнить требование МВФ власть заставит инстинкт самосохранения, полагает экономист Андрей Новак.
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