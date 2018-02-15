Ситуация с экспортом это неминуемый дефолт – Лановой

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В ближайшие четыре года выплаты Украины по погашению и обслуживанию внешнего государственного долга будут превышать пять миллиардов долларов ежегодно. Так, в 2018-2019 годах они составят около 14 миллардов, в 2020-2021 нужно выплатить еще 11 миллиардов иностранной валюты.

При этом на начало 2018-го валютные резервы НБУ составили почти 19 миллиардов долларов, но львиная доля этих резервов — деньги МВФ. Таким образом, если государство не сможет переодолжить деньги за рубежом, либо не реструктуризирует часть обязательств, в ближайшие несколько лет потребность в валюте на оплату государственного долга превысит фактические валютные резервы.

Подробнее о путях решения долговой проблемы и как Украине избежать дефолта, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Украины" Владимир Лановой.

(текст публикуется на языке оригинала)

За даними Мінфіну в 2018 році витрати на обслуговування держборгу в нас складуть більше 14% усіх бюджетних витрат. Що в 2018 році нам треба віддати? На що треба знайти гроші?

— Зовнішні платежі, погашення, пов'язані в першу чергу з приватними зобов'язаннями України. Ми пам'ятаємо, була міністр фінансів Яресько, от вона досягла домовленості про відтермінування на чотири роки 19 мільярдів доларів приватних боргів. Так що час вже підійшов.

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Ми протягом цих 4 років взагалі нічого не віддавали по приватних боргах?

— Нічого не віддавали, навпаки, збільшили цей приватний борг. У минулому, 2017 році, три мільярди доларів нових запозичень під дуже високі відсотки — 8% річних через продаж євробондів.

Щодо державного боргу неприватним кредиторам. Які у нас цифри?

— У нас починається період повернення кредиту МВФ. І ці гроші отримані протягом останніх чотирьох років. І от тепер прийшов час частинами їх віддавати. Це теж ще приблизно п'ять мільярдів до тих, що я вже називав.

Якась реструктуризація нам світить з огляду на великі суми, які потрібно буде повертати?

— У нас є два сценарії. Перший сценарій — це продовження отакої політики, економічного стану, стану стагнації, нерозвитку, знаходження на дні, незсротання ВВП, незростання доходів, прибутків у країні, валюти незростання, експорту незростання — все, що ми спостерігаємо останні роки. В таких умовах дуже складно буде повертати борги, резерви для цього не використовуються, як правило, тільки поточні термінові платежі. Спробувати їх реструктуризувати на дальні роки… Дуже складно вести розмову з кредиторами, якщо в тебе не зростає економіка. Вони не вірять у те, що через п'ять років ще більшу суму чи через 10 років будеш віддавати. А другий шлях — це економічний успіх, економічне зростання, потужні темпи росту і валютні надходження. І тоді можна буде говорити і про реструктуризацію, і про інші засоби збалансування валютного балансу.

Прогнози на 2018 стосовно кон'юнктури тих ринків, з яких ми беремо валюту, чи варто очікувати якісь валютні надходження?

— Якщо ви пропонуєте ринку високі проценти, більші, ніж там використовуються, наприклад, зараз в Європі 2-3-4%, а ми під 8% розміщуємо свої облігації, то звичайно всі біжать, щоб заробити на нас. Але так не може продовжуватися, тому що це лягає дуже великим тягарем на бюджет, на поточні витрати з бюджету. У цьому році в нас на обслуговування боргу витрачається більше ста мільярдів гривень. А всього 800 мільярдів. От яка велика частина, Ви назвали відсоток, яка велика частина витрачається впусту, не на потребу країни, особливо в такі складні часи, коли війна, і коли держави, як правило, беруть борги, а не віддають.

Є нам чим торгувати, що продавати, аби заробляти?

— Якщо ми будемо продовжувати виробляти лише сировинну продукцію, аграрну і промислову сировинну продукцію… Таких виробників, експортерів у світі дуже багато. І будуть і китайці, і бразильці, і інші, які будуть пропонувати більш дешеві ціни. І ми випадаємо з цього сировинного ринку. Тобто, питання стоїть лише у тому, щоб ми почали виробляти і експортувати високотехнологічні товари. Якщо ми цього не зробимо, то ніякої перспективи немає. А якщо немає перспективи, то в кінці буде слово "дефолт".

Транші від МВФ дозволять нам підтримувати штані, поки не реорганізуємося?

— От бачите, останній кредит, який ми отримали 2014 року, дуже невигідний, він лише на чотири роки, а за чотири роки зростання за таких воєнних обставин і всіх наших внутрішніх негараздів неможливе. Тобто, треба домовлятися на більш дальні строки, щоб це було більш сприятливо для України. Не знаю, кому повірять у цих умовах в МВФ — чинній владі, новій владі, реформаторам чи кому вони повірять. Я впевнений, якщо б у нас була дуже оптимістична перспектива і в політичному плані, і в реформах, і в економіці, то розмова була би більш продуктивна для нас, більш вигідна.

К слову, экономист Олег Пендзин высказал мнение, что Украина скатится в дефолт без сотрудничества с МВФ.

А экономист Сергей Фурса полагает. что разрыв отношений с МВФ отрежет Украину от внешних инвестиций.