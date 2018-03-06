Почему чиновники и политики в Украине никогда ни в чем не виноваты?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

После победы Евромайдана в 2014 году Украина стала привлекательным местом для менеджеров-иностранцев. Но волне революционного энтузиазма власти государства массово привлекали "варягов" на руководящие должности в стране и госкорпорациях.

Но проект, начинавшийся как большая надежда для Украины, закончился провалом. Никто из "молодых и прогрессивных" западников не смог реально реформировать свою отрасль, зато подал пример украинским чиновникам и топ-менеджерам: как поработать, получая огромную зарплату, не достичь поставленных целей и спокойно уйти.

Ответственность за провал не предусмотрена – это тоже особенность украинского государства.

Виноваты, но не все

В понедельник, 5 марта, стало известно, что серию аварий на теплосетях в Харькове прокуратура расследует как служебную халатность. Сообщается, что полиция будет проверять, как и в каком объеме выделялись и осваивались деньги на подготовку к зиме, кто ответственен за готовность городского коммунального хозяйства к работе.

Новость показалась бы совершенно обычной, даже позитивной, но не в украинских реалиях, где царствуют двойные стандарты. Почему прокуратура взялась за Харьков с экс-"регионалом" Кернесом во главе, но не расследовала катастрофическую ситуацию с вакцинацией от кори? Почему никто не несет ответственности за рост смертности на дорогах, ускорившийся после разгона ГАИ?

И самый свежий случай: кто ответит за новые газовые проблемы страны, избежать которых должно было руководство НАК "Нафтогаз" во главе с Андреем Коболевым? Госмонополист не просчитал рисков в контракте с российским "Газпромом", что поставило под вопрос учебный процесс во всей Украине и чуть не лишило тепла в квартирах миллионов жителей. Но какая может быть ответственность компании и ее руководства, когда президент Порошенко лично поддерживает акцию "Прикрути", пытаясь дать понять, что во всем вновь виновата Россия?

Приход и исход "варягов"

Коболев – отнюдь не единственный топ-менеджер, избежавший ответственности за свою неуспешную работу. Тренд задали иностранцы: еще в 2014 году в правительстве Арсения Яценюка появилась группа министров-иностранцев. Но зарубежная музыка играла недолго: к концу ноября 2016 года почти все они ушли из власти – каждый по своей уникальной причине, но с общим лейтмотивом: "старые коррупционеры" не давали работать по-новому.

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Список получается солидным: глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус, замминистра внутренних дел Украины Эка Згуладзе, начальник Нацполиции Одесской области Георгий Лорткипанидзе, главы Нацполиции Хатия Деканоидзе, гендиректор "Укрзализныци" Войцех Бальчун, министр финансов Наталья Яресько…

"И никто ведь из крикунов, приветствовавших эту изначально ущербную и глупейшую идею (приглашать "варягов" – Ред.), не покается и не извинится. Как не извиняются за многие иллюзий последних трёх лет от Савченко до сами знаете кого", – уверен политолог-международник Олег Волошин.

На низком старте – пока еще действующая глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которую многие эксперты обвиняют в троекратной девальвации гривны и развале банковской системы страны, а президент Порошенко называет "эффективным менеджером".

"Безнаказанность рождает вседозволенность"

Но "варяги" ушли, а Коболев останется, считает эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский. Он напоминает, что за последние четыре года никто из "ТОПов" в Украине не понес ответственности.

"Яресько понесла ответственность за то, что при реструктуризации долгов загнала Украину в кабалу на 20 лет? Нет. Абромавичус понес какую-то ответственность за состоянии экономики? Нет. Деканоидзе за реформирование полиции понесла какую-то ответственность? Нет. Гонтарева за троекратную девальвацию? Нет. То же самое будет и в данной ситуации", – с горечью прогнозирует эксперт.

По его словам, отсутствие исполнительской дисциплины и контроля за выполнением правительственных решений привело к текущей ситуации, и эти проблемы будут только нарастать.

"Безнаказанность порождает вседозволенность. И все это прикрывается происками России, "Газпрома", Путина, "агентов Путина". Это самый удобный способ прикрыть собственное головотяпство и некомпетентность", – говорит Землянский.

Круговая порука безответственности

В целом же уход от политической ответственности – норма для сегодняшней Украины, рассказывает политолог Алексей Якубин. И в этом – большое отличие от Европы, куда политики нас так активно "ведут", добавляет эксперт.

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"В этом плане иллюстрация – ситуация в Словакии, где после убийства журналиста в отставку сначала ушел министр культуры, который курировал медиа, а теперь уже обсуждается и тема о досрочных выборах. Потому что после скандала доверие к политическим институтам, ко всем политикам оказалось подорванным. И власти нужно через горнило выборов доказать, что власть обладает этим мандатом доверия", – сообщил политолог.

В случае же Украины как правило царит коллективная безответственность политиков, говорит Якубин: они любят рассуждать об ответственности, но в реальности делают все, чтобы никто из действующего политического класса не понес даже политической ответственности.

"Если бы политическая ответственность в Украине работала, мы бы уже несколько раз увидели досрочные выборы в Верховный Совет, потому что Верховный Совет, доверие к которому находится на уровне 3%, в принципе не может работать. Я уже не говорю о том, что правительство не могло бы проводить те вещи, которые у нас пафосно называется реформами, учитывая то, что у нас 70% граждан, как показывают различные соцопросы, не считают это позитивными реформами", – заявляет политолог.

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